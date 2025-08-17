El puertorriqueño Francisco Lindor entró el sábado a los libros de historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer campocorto con 20 cuadrangulares y 20 bases robadas en cinco temporadas.

Lindor logró su vigésima base robada de la temporada en la parte baja de la séptima entrada durante la victoria de los Mets de Nueva York sobre los Mariners de Seattle por 3-1 en el Citi Field.

Francisco Lindor steals his 20th base!



He has his 5th career 20/20 season, the most of any shortstop in MLB history! pic.twitter.com/hOA2r0PCWA — SNY (@SNYtv) August 16, 2025

El capitán de la novena de Queens ya había superado los 20 jonrones, sumando 24 en lo que va de la campaña. De hecho, conectó tres de ellos en apenas seis turnos al bate entre la acción del jueves contra los Braves de Atlanta y el viernes ante los Mariners. Antes de eso, atravesaba una sequía de vuelacercas que llegó a ocho juegos y a 34 turnos.

Comenzó #PlayersWeekend y Francisco Lindor lo sabe. ¡SEGUNDO HR DE LA NOCHE! 🏌 pic.twitter.com/0AegfcOWq0 — MLB Español (@mlbespanol) August 16, 2025

El dominicano Hanley Ramírez y el estadounidense Jimmy Rollins son los otros dos torpederos que se acercan al puertorriqueño en esta hazaña, con cuatro temporadas cada uno con 20 cuadrangulares y 20 bases robadas.

El sábado, además de la base que tomó, Lindor bateó de 4-2, incluyendo un doble productor en el tercer capítulo, frente a Seattle para darle a Nueva York su tercer triunfo en los últimos 17 encuentros.

“Ayer (viernes) me preguntaron si podía explicar lo que estaba pasando. Estábamos perdiendo de muchas maneras diferentes y hoy todo funcionó a la perfección. Eso es más o menos lo que tenemos que hacer: pitcheo, bateo, defensa y corrido de bases. Todo tiene que funcionar a diario. No vamos a ganar solo por talento. Hoy fue uno de esos días y, con suerte, podemos aprovechar esto y aprender de ello para pasar la página”, dijo Lindor a los medios luego del triunfo en el que lanzador novato Nolan McLean permitió dos hits con cuatro bases por bolas y ponchó a ocho bateadores.

Los Mets ocupan la segunda posición de la División Este de la Liga Nacional con marca de 65-58, lo que representa una diferencia de cinco juegos de los líderes Phillies de Filadelfia (70-53).