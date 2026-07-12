Francisco Lindor impulsa dos carreras, pero falla su defensa en la novena y Boston remonta frente a los Mets
Los Red Sox consiguieron su novena victoria al hilo.
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Nueva York. El boricua Francisco Lindor jugó mal un roletazo que podía terminar el juego para una posible doble matanza y cometió un error que derivó en una novena entrada de dos carreras para Boston; Anthony Siegler conectó un elevado de sacrificio en la décima y los Red Sox ampliaron su racha de victorias a nueve al vencer este domingo por 3-2 a los Mets de Nueva York.
Tras quedarse sin anotar y con apenas dos hits durante ocho entradas ante Zach Thornton y Luke Weaver, Boston reaccionó en la novena frente a Devin Williams. Ceddanne Rafaela abrió con un sencillo y Lindor permitió que el roletazo de Romy Gonzalez hacia el campocorto le rebotara en el pecho.
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Caleb Durbin y el venezolano Andrew Monasterio recibieron bases por bolas, lo que forzó una carrera, y el mexicoamericano Jarren Duran conectó un sencillo flojo para empatar que cayó justo delante del jardinero derecho Carson Benge, que se barría.
El cubano Aroldis Chapman (1-3) lanzó una novena de un hit y Garrett Whitlock consiguió su segundo salvamento con una novena entrada perfecta de tres bateadores.
Lindor conectó un doble productor en la primera y pegó un jonrón en la sexta.
El abridor de Boston, Peyton Tolle, permitió una carrera y ponchó a siete en 3.2 entradas.