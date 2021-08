Luego de más de un mes ausente y para comenzar una importante estadía de los Mets en Nueva York, el campo corto boricua Francisco Lindor será activado este martes en la noche, informó el dirigente de equipo a los medios noticiosos de Estados Unidos.

Será el primer juego de Lindor desde el 16 de julio. Estuvo ausente todo ese tiempo por una lesión en el oblicuo. Hará combo de siore-segunda base nuevamente con el boricua Javier Báez, algo que sucedió por vez final previa a hoy en el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017.

Francisco Lindor (strained right oblique) is returning from the IL tonight. It'll be his first game since July 16. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) August 24, 2021

Será activado para comenzar una serie local ante los líderes el Oeste, los Giants de San Francisco, y el inicio de una estadía en el City Field de ocho encuentros. Los Mets inician la estadía a seis juegos y medio de los líderes del Este, los Braves de Atlanta.

Lindor se une nuevamente con Báez, quien fue activado el domingo, luego de una visita por 10 días a la lista de lesionados. Ayudó ese día a los Mets a vencer a los Dodgers de Los Ángeles con un par de dobles, una carrera impulsada y dos anotadas.

Lindor vuelve a la carga en la temporada en que ha luchado por caer en ritmo de juego para ayudar a los Mets y apoyar el contrato milllonario que la dio el equipo en la pretemporada.

Cuando cayó en la lista de lesionados, Lindor estaba bateando .348 con dos jonrones y siete carreras impulsadas en sus últimos siete partidos.

En total, Lindor batea este año para .228 con 13 jonrones y 36 carreras impulsadas.

Los Mets están ahora fuera de los lugares que otorgan boletos para los playoffs, con una foja de 61-63, luego de liderar la División Este de la Liga Nacional durante casi tres meses. Steve Cohen, quien está en su primer año como propietario del equipo, criticó el desempeño de los bateadores mediante un tuit emitido la semana pasada.

El sábado, Lindor consideró que su propio bateo se merecía esas críticas.

“Hemos recibido el mensaje todo el año”, dijo Lindor. “Realmente no hemos bateado todo el año. No he actuado bien. Al final, no he logrado lo que he venido a hacer en lo que se refiere a la ofensiva.

“A la defensiva no me pueden decir nada, ni en el corrido de bases, pero ofensivamente, sí, critíquenme. Digan lo que sea. Están en lo correcto, no he tenido un buen desempeño”.