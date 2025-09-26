Chicago. Francisco Lindor alcanzó la marca de 30-30 por segunda vez en su carrera cuando disparó un jonrón en la victoria de los Mets de Nueva York por 8-5 ante los Cubs de Chicago el jueves.

Nueva York logró mantenerse en el tercer comodín de la Liga Nacional al mejorar su récord a 81-77, medio juego de ventaja sobre los Reds de Cincinnati (81-78).

Los Mets ganaban 2-0 en la tercera entrada cuando Lindor conectó contra Shota Imanaga, enviando un jonrón solitario más allá de las gradas del jardín izquierdo hasta la Avenida Waveland. Eso le dio 30 cuadrangulares y 31 bases robadas. El cinco veces All-Star tuvo 31 jonrones y 31 almohadillas hurtadas para Nueva York en 2023.

Con Lindor y Juan Soto (43 jonrones, 36 robos al entrar al juego), los Mets tienen dos jugadores con 30-30 en una temporada por segunda vez. Howard Johnson (36 jonrones, 32 robos) y Darryl Strawberry (39 jonrones, 36 robos) lo lograron en 1987.

Nueva York también tiene tres jugadores con al menos 30 jonrones por primera vez: Lindor, Soto y Pete Alonso (37).