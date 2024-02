Miami . En las primeras dos jornadas de su primera Serie del Caribe, Nicaragua no ha lucido mal.

Tuvieron contra las cuerdas a dos de los favoritos a ganar el campeonato regional: Puerto Rico y República Dominicana. Sin embargo, cayeron en ambos encuentros después de perder la ventaja en las últimas entradas.

Nicaragua estuvo el jueves arriba en la pizarra frente a los Criollos hasta el quinto capítulo, y terminó perdiendo por 5-2. La historia fue una similar, cuando chocó el viernes con República Dominicana.

Los nicaragüenses tuvieron una delantera de 4-2 sobre los Tigres, pero desvaneció con un triple remolcador de Emilio Bonifacio y un sencillo impulsor de Ramón Hernández en el octavo inning. Y así fue como la novena dominicana aseguró su primer triunfo en el clásico caribeño por 5-4.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que Nicaragua ha demostrado que se puede ir de tú a tú con los mejores equipos del Caribe en lo que va de certamen. Pero, eso no le interesa al mánager del conjunto nicaragüense, Marvin Benard, quien solo piensa en esa histórica primera victoria del equipo en la Serie del Caribe.

“Yo estoy cansado de que tengamos un buen juego. Eso ya tiene que salir por la ventana. Nosotros llegamos aquí a competir contra equipos más grandes que nosotros, pero no más buenos que nosotros. Eso de ‘jugaron tremendo juego’... No, ya estoy cansado de eso”, expresó Benard en la conferencia de prensa tras la derrota ante República Dominicana.

“Es tiempo de que nosotros nos agarremos como hombres y esto se lo he dicho a mis peloteros. Si no les gusta, no es problema mío. Ese juego (contra República Dominicana) era de nosotros y lo regalamos. No hay excusa”, sostuvo.

La frustración de Benard no era para menos. Después de años luchando por ser parte del torneo regional, se les han escapado dos cruciales triunfos en la fase de todos contra todos.

Durante la primera jornada, el abridor de los Gigantes de Rivas, Luis Ramírez, no permitió que los boricuas conectaran hits en los primeros cuatro episodios. Mientras que en el segundo día de acción, superaron a los dominicanos en imparables 11 a 10.

Uno de los integrantes de Nicaragua que brilló contra República Dominicana fue el boricua Emmanuel “Manny” García, quien conectó un cuadrangular solitario. Pero, no fue suficiente para superar a los de Quisqueya.

Nicaragua no jugará el sábado, pero volverá al terreno del loanDepot Park el domingo, a las 12:30 p.m. (hora de PR), para medirse ante Panamá. Panamá comenzó el viernes su participación con un triunfo sobre Curazao.