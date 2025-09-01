Contra todo pronóstico, los Leones de Patillas lograron colarse hasta la final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, cerrando una campaña que su propio dirigente, Félix “Picor” Santana, describió “de ensueño”.

Aunque los melenudos se quedaron corto de conquistar su primer campeonato tras caer, 4-0, en el sexto choque del baile de coronación frente a los Mulos de Juncos el pasado viernes en el Estadio Mariano “Nini” Meaux, Santana no dudó en calificar la gesta de Patillas como un triunfo.

“Le dañamos todos los pronósticos a todo el mundo. No fuimos campeones de Puerto Rico, pero fuimos los campeones en romper los pronósticos. Nadie nos daba ni para ganar la sección y estuve a la ley de dos juegos para ser campeón”, manifestó Santana en una comunicación vía telefónica con Primera Hora .

"Fue un barco que se navegó a pesar de estar casi siempre en un naufragio, pero con la ayuda de Dios, lo pude llevar a un puerto seguro. Me hubiera encantado ser yo el que hubiera sido el campeón, pero el propósito de Dios era otro", agregó.

Patillas arribó a una final por primera vez después de 15 años y luego de la pasada campaña concluir en el último puesto de la sección Sureste.

La clave para este 2025, indicó Santana, fue el trabajo en equipo y el rol que asumió cada uno de los peloteros.

Patillas finalizó la fase regular con marca de 15-5, igualado con los Azucareros de Yabucoa. Sacó del camino a los Samaritanos de San Lorenzo en la semifinal de sección; a los Grises de Humacao en la final del Sureste; y a los Peces Voladores de Salinas en la semifinal nacional. En el Carnaval de Campeones terminaron con foja de 4-2.

“El trabajo colectivo, el creer en nosotros mismos, en que cada jugador creyera en ellos mismos y la confianza que uno como dirigente y el apoderado le dimos, creo que esa fue la base del éxito. Cada uno pudo aportar su granito de arena hasta los que no son jugadores regulares, tuvieron su tiempo de juego y aprovecharon esa oportunidad al máximo y el resultado fue lo que todo el mundo vio”, dijo el mánager.

“No voy a buscar ninguna excusa”

Con a penas dos años en la liga como dirigente, Santana aseguró que no se arrepiente de decisiones tomadas que pudieron haber cambiado el final de la historia.

“No voy a buscar ninguna excusa. Sigo aprendiendo de esta temporada como aprendí de la otra“, expresó Santana, que se inauguró en el 2024 como dirigente de los Cariduros de Fajardo, con los que como lanzador conquistó un centro en el 2004 con dicha novena.

“Para mí, esto fue una temporada de ensueño. Para esto uno trabaja, el que haya tenido este éxito, es el trabajo que uno hace todos los días, el estudiar más el juego, el seguir aprendiendo y dejar explotar la bomba del ego. Fue aprender a escuchar a las demás personas”, comentó.

No oculta sus deseos

Justo el domingo, los Leones compartieron un video de su apoderado, Emmanuelli Algarín, expresando su intención de concluir sus lazos con la novena.

Al momento, este medio supo que la Federación de Béisbol de Puerto Rico no ha recibido comunicación de Algarín sobre una renuncia oficial al puesto.

Pese a las declaraciones del apoderado, Santana desea mantenerse como el piloto de los Leones para la próxima temporada.

“Me interesaría quedarme en Patillas, pero no controlo las decisiones de nadie. Voy a vivir eternamente agradecido del doctor Emanuelli Algarín. Estoy sin palabras, pero respeto su decisión, ahora me toca esperar a ver qué va a pasar”, comentó.

En el caso de que por distintas circunstancias, Santana no se mantenga en el cargo, escuchará ofertas de otros equipos.

“No voy a tomar ninguna decisión así a la ligera... Pero mi prioridad se llama los Leones de Patillas en estos momentos”, aseveró.