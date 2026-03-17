Florida. El as de los Yankees, Gerrit Cole, está listo para su debut en los entrenamientos de primavera, el paso más reciente en la recuperación del lanzador derecho de Nueva York tras una cirugía Tommy John en el codo.

Cole tiene programado lanzar una entrada como abridor el miércoles en un juego de exhibición contra los Red Sox de Boston en Steinbrenner Field. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 lanzó en dos juegos de los entrenamientos de primavera el año pasado antes de la cirugía que lo dejó fuera toda la temporada 2025.

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“Definitivamente es emocionante. Obviamente, creo que todos han estado entusiasmados por lo bien que se ha visto. El hecho de que ahora vaya a entrar en un juego simplemente indica dónde está y qué tan bien va todo”, dijo este martes el mánager Aaron Boone.

Cole realizó una sesión de bullpen de 35 lanzamientos el jueves y ha alcanzado 97.5 millas por hora (mph) con su recta, además de lanzar pitcheos rompientes. Los Yankees esperan que el lanzador de 35 años pueda debutar en la temporada a finales de mayo o a inicios de junio. La última aparición oficial de Cole fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024.

“No quiero necesariamente que la gente piense que estamos acelerando esto ni nada por el estilo. No es el caso. Simplemente, él está listo para hacer esto, ha estado en sesiones en vivo (práctica de bateo), y será bueno verlo ahí afuera por una entrada, abriendo un juego y viendo a nuestro as ahí”, señaló Boone.

Cole lanzó su primera sesión de bullpen de los entrenamientos de primavera el 13 de febrero y, una semana después, enfrentó a bateadores por primera vez desde la cirugía. Los Yankees no sabían, cuando se presentaron en Florida, si Cole aparecería en un juego.

“En las últimas dos semanas, con la progresión continua, cómo se está recuperando y cosas así, y dónde está en cuanto a que ya tiene algunas sesiones en vivo, esto realmente empezó a entrar en juego probablemente en los últimos 10 días, dos semanas, sin estar seguros. En los últimos dos días, fue como: ‘Sí, sigamos adelante y hagámoslo, suponiendo que continúe haciendo lo que necesita hacer día tras día’”, explicó Boone.

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Cole se perdió el inicio de la temporada 2024 por problemas en el codo y quedó limitado a 17 aperturas, después de realizar al menos 30 aperturas y ganar al menos 13 juegos en cada una de las tres temporadas anteriores con los Yankees.

El seis veces All-Star ha modificado su mecánica de lanzamiento, colocando las manos por encima de la cabeza. Antes de lesionarse, Cole se detenía a la altura del pecho.

“Estas sesiones están limitadas en cuanto al número de lanzamientos, la distribución, pero en realidad no están limitadas en cuanto a competir. He hecho todo el trabajo para ponerme en posición de salir ahí y disfrutar, atacar la pelota e intentar rendir bien y conseguir buenos resultados. Es un paso disfrutable en este momento”, señaló Cole recientemente a MLB Network, sobre volver a enfrentar bateadores.