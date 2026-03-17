La acción de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A se reanudará este miércoles, luego del receso por la celebración del Clásico Mundial de Béisbol, con dos juegos reasignados pautados para las 7:30 p.m.

Los encuentros se llevarán a cabo en los estadios Evaristo “Varo” Roldán, de Gurabo, y Miguel Fuentes Pinet, de Loíza, ambos juegos de continuación.

En Gurabo, los Cariduros de Fajardo visitarán a los Halcones con ventaja de 8-0 en la parte baja de la quinta entrada. Mientras, en Loíza, los Guerrilleros enfrentarán a los Cocoteros en la continuación de un juego que se encuentra 1-0 a favor de Río Grande en la parte baja de la cuarta entrada.

Por su parte, el jueves a las 7:30 p.m. continuará la acción con un juego de calendario en el Estadio Néstor Morales, donde los Azucareros de Yabucoa visitarán a los Grises de Humacao.