Carolina. Desde que arrancó la temporada regular de la pelota invernal, el mánager Edwards Guzmán y los Gigantes de Carolina se habían propuesto demostrar que no fue mera casualidad haber finalizado el pasado torneo a una victoria del campeonato.

Y Guzmán siente que cumplió con ese objetivo, en la noche del miércoles, cuando, en apenas su segundo año al mando de Carolina, llevó a la novena a su segunda serie final consecutiva.

“Yo creo que llegar a la final este año era una responsabilidad más grande, ya que el año pasado muchos decían que fue porque tuvimos un buen año. Pues este año se regresó y yo creo que eso es algo de carácter que enseñaron los jugadores”, expresó el dirigente de los Gigantes a Primera Hora, luego de haber clasificado a la serie de campeonato.

“Yo se los dejé saber a ellos desde el principio y pudimos controlar cada etapa”, abundó.

El conjunto carolinense fue uno de los equipos más consistentes este año en la fase regular y terminó en la segunda posición del escalafón liguero con un récord de 24-16. Para ponchar su boleto a la final, los Gigantes derrotaron a los Leones de Ponce en una reñida semifinal, que concluyó en siete juegos. Durante esa serie, hubo de todo. Desde un tercer partido que se definió en 19 entradas, un dirigente suspendido y hasta drama en el séptimo encuentro cuando los Leones llenaron las bases en la alta de la novena con cero outs y una pizarra de 4-3.

Pero, Carolina mantuvo su temple ante casi 8,000 fanáticos para retirar a los tres bateadores y, una vez más, obtener el pase al baile de coronación en busca de su primer cetro desde la temporada 2006-07, cuando jugaban bajo la dirección de Lino Rivera.

La historia pudo haber sido una distinta si el lanzador Connor Zadzeck no hubiese ponchado a Jesmuel Valentín y J.C. Escarra y Edwin Díaz no bateada un elevado de out. Los Gigantes estuvieron a punto de volver a ver a otro equipo celebrar en el terreno del Estadio Roberto Clemente Walker en un séptimo juego, como lo hicieron los Indios de Mayagüez el año pasado en la serie de campeonato.

Los Gigantes celebran en el terreno de juego su pase a la final. ( Carlos Rivera Giusti )

Por esta y otras razones, Guzmán describió la Semifinal B contra Ponce como la serie en la que más presión ha tenido desde que tomó las riendas del combinado.

“Yo entiendo que esta serie fue quizás la única vez en donde la gente nos veía con un poquito de chance de ganar. En las otras series, cuando fue con Santurce y Mayagüez, nadie nos daba para ganar. Por eso, creo que esta fue la serie de más presión”, comentó.

“Yo siento que voy en contra de mis amigos”

Carolina ahora se enfrentará a los Criollos de Caguas, quienes están de vuelta en la serie final después de un año de ausencia, pero esta vez con Yadier Molina como su dirigente.

Guzmán tendrá frente a él a un rival que conoce muy bien, ya que por siete años fungió como coach, gerente general y jefe de operaciones de la “Yegüita” hasta el 2021-22. En ese tiempo, los Criollos ganaron cuatro campeonatos de la LBPRC y dos Series del Caribe.

Por ello, considera que dirigirá en contra de sus amigos en la serie de campeonato.

“Yo pasé siete años en Caguas, y yo siento que voy en contra de mis amigos. Muchachos que yo tuve el chance de reclutar en el Sorteo de Novatos como Nelson Velázquez, Luis Vázquez, Vimael Machín y Jancarlos Cintrón. Yo pienso que va a ser una serie buena”, indicó.

“Si nos mantenemos pitchando, cogiendo la bola y con un bateo oportuno puede ser una serie larga también”, agregó.

Sin embargo, Guzmán sostuvo que no espera ser recibido, en el Estadio Yldefonso Solá Morales, como hace unos años cuando trabajaba con los Criollos, debido a que ahora irá vestido con otro uniforme.

“Yo creo que, cuando tú te pones el uniforme que no es el mismo del equipo, ya automáticamente tú eres un ‘enemigo’ entre comillas, no uno como tal. Vamos a competir y de eso se trata: darle una buena serie a la fanaticada es lo más importante y el tiempo dirá quién será el campeón”, sentenció.

Para derrotar a los máximos campeones del béisbol invernal en la final, Guzmán explicó que su equipo deberá ser “los Gigantes de Carolina” en la ofensiva y defensa, algo que cree que no fueron en el quinto y sexto partido de la Semifinal B.

El primer juego de la serie final entre los Gigantes y Criollos está pautado para este viernes, en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina, y será a un máximo de nueve encuentros.