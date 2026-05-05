El panorama de la sección Sur quedó definido este lunes con la victoria 10-3 de los Brujos de Guayama sobre los Potros de Santa Isabel, en la recta final de la fase regular 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

El resultado eliminó a los Potros (8-12) de la contienda y le aseguró el pase a la postemporada tanto a los Brujos (10-10) como a los Peces Voladores de Salinas (9-11).

De esta manera, también quedó descartada la posibilidad de un juego de reto entre las secciones Sur y Central.

El derecho Ramón Garriga lanzó 5.1 entradas en blanco con cuatro ponches para apuntarse la victoria por Guayama. En relevo trabajaron Alexis García, Cristian Rosa y Jean Alvarado, quien se acreditó el salvamento.

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Omar Gómez encabezó la ofensiva con tres carreras impulsadas, mientras Edison Mora y Christian Maldonado anotaron en dos ocasiones cada uno.

La derrota fue para Christian Rivera Renovales, quien permitió una carrera inmerecida en tres episodios por Santa Isabel.

En las semifinales del Sur, los Peces Voladores enfrentarán a los Poetas de Juana Díaz en la serie A y los Maratonistas de Coamo se medirán con los Brujos en la serie B.

Carolina deja en el terreno a Florida

En juego interseccional, los Gigantes de Carolina dejaron en el terreno 5-4 a los Titanes de Florida con hit de oro de Enok Pérez, que remolcó a Kevin Santiago en la décima entrada.

Carolina cerró en el segundo puesto de la sección Metro con marca de 13-7, mientras Florida finalizó con 10-10 y actualmente ocupa el cuarto lugar de la sección Norte.

Kevin Santiago y Kemuel Thomas conectaron cuadrangulares por los Gigantes. El relevista Carlos Rivera se apuntó la victoria, mientras Joshua Santiago cargó con la derrota.