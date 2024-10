Francisco Lindor disparó su segundo jonrón de la postemporada en el primer turno del partido y Edwin ‘Sugar’ Díaz sacó los últimos cuatro outs del partido y los Mets de Nueva York se han alzado hoy lunes con una victoria por final 7-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles que ha igualado a 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El tercer partido de la serie será el miércoles en Nueva York, a las 8:08 p.m.

Tan solo horas después de haber sido vapuleados en el revés por final 9-0, los Mets pusieron fin a la racha de ceros desde el mismo primer turno de bateo en el juego cuando el boricua Francisco Lindor conectó un lanzamiento del abridor de los Dodgers, Ryan Brasier, a 395 pies de distancia por el bosque derecho para colocar en Nueva York en ventaja 1-0. Lo hizo en un luchado turno en el que defendió un conteo de 2-2 en ocho pitcheos. Incluso un foul le pegó en la pierna.

“Solo traté de conseguir un buen turno al bate para intentar activar a los muchachos. No estaba buscando un jonrón pero llegó y fue perfecto”, dijo Lindor al final del partido en una entrevista en la televisión.

Edwin Díaz realizó un juego de salvado de cuatro outs. ( Gregory Bull )

Fue la única entrada de Brasier en el juego. Landon Knack lo relevó en la segunda entrada y la suerte no le acompaño. Starlin Marte lo recibió con un hit y Jesse Winker se trabajó una base por bolas antes que Knack pudiera sacar el primer out. Acto seguido Tyrone Taylor conectó un doblete remolcador de dos carreras, y posteriormente Knack sacó otro out, le cedió una base intencional a Lindor y falló en cumplir el propósito de evadir a Lindor cuando Mark Vientos le hizo pagar conectando un jonrón al central que puso a los Mets en ventaja 6-0.

Fue todo lo que los Mets necesitaron ofensivamente, aunque sumaron uno en la alta del noveno mediante base por bolas a Pete Alonso, quien luego se robó la base y anotó con hit de Starling Marte al central.

El jonrón de Francisco Lindor puso fin a nueve entradas en cero de los Mets. ( Ashley Landis )

Los Dodgers llegaron a marcar tres veces en el juego, una en la quinta y dos en la sexta, pero ninguna otra amenaza en el juego les resultó.

En la octava lograron acomodar a dos hombres en base luego con dos outs, pero Carlos Mendoza llamó a Díaz a cerrar el episodio y el noveno. En la octava cerró la entrada poniendo a Kike Hernández a batear un elevado al bosque derecho.

En la novena, por su parte, luego de ceder hit a Andy Pages y embasar a Shohei Ohtani, Díaz ponchó a Mooke Betts, Teoscar Hernández y Freddie Freeman para poner fin al partido.

Los Mets así salen de Los Ángeles con la serie iguala a 1-1 y los próximos tres partidos en calendario para jugarse en Nueva York.

Lindor bateó de 4-2 y Kike Hernández de 3-0.

Los Mets salen de Los Ángeles con la serie igualada a 1-1. ( Gregory Bull )

Lindor alabó la gestión del pitcheo de los Mets en la jornada.

“Nuestro pitcheo estuvo inmeso. Sean Manea y Francisco Álvarez tuvieron un plan y lo ejecutaron perfectamente. De eso se trata. Hay que ejecutar para ganar y lo hicimos hoy”.