El 18 de noviembre del 2021, la Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció ‘El Cambio de los Cabrera’ en sus redes sociales y los comentarios de los lectores valieron un millón de pesos.

Los Toritos de Cayey y los Arenosos de Camuy intercambiaron ese día a los derechos Fernando Cabrera y Freddie Cabrera. También pasó a Camuy Jonathan Pacheco, mientras que Juan Carlos Burgos fue a Cayey.

Los comentarios justificados no se hicieron esperar: “Espero Cayey no se arrepienta de ese cambio. No entendemos el cambio”, escribió una lectora”. “Cayey último lugar en la Central. Apúntalo Papolito. Cayey perdió y Camuy ganó en este cambio”, escribió otro. “¿Qué fue eso? Diantre que clase de cambio más... para Cayey”... “Suena muy arriesgado ese cambio. Cambiar el mejor lanzador de la Doble A, no lo entiendo”.

“(Fernando) Cabrera, tú fuiste el que levantastes nuestra fanaticada y al equipo de Cayey. Gracias por todo. Muy agradecido. Dios te bendiga”... “Freddie Cabrera tiene que probarse en esta sección (Central). En esa seccion (Norte) todos los equipos son flojos, flojos, súper flojos. Ahora sí Fernando Cabrera ganara muchos juegos en esa sección”, agregaron otros seguidores.

El sorpresivo cambio llamó la atención y levantó argumentos porque los lanzadores habían aportado a sus equipos y tenían brazo para el futuro. Los comentarios de los jugadores eran justificados.

Dos años después, y, como cosa del destino, los Toritos y los Arenosos se verán las caras en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A. Y para sorpresa de nadie, al frente de cada uno de estos equipos están los lanzadores que se traspasaron aquel 18 de noviembre del 2021, haciendo quedar bien a las administraciones de ambos equipos que tuvieron la valentía y la visión de acordar el cambio.

Freddie Cabrera ha hecho el trabajo en Cayey, en donde fue clave para el campeonato nacional de los Toritos en el 2022. Este año no ha sido la excepción, Ganó el partido que llevó a Cayey de regreso a la final y ha acumulado estadísticas en toda la temporada de 9-2, con 2.51 de ERA en 125.1 entradas.

El veterano Fernando Cabrera acumula marca de 12-3 con los Arenosos. ( Suministrada )

Mientras, Fernando Cabrera ha sido significante para Camuy, que está en su primera final como franquicia de 66 años de existencia. Tiene estadísticas acumuladas en el 2023 de 12-3, con 2.49 de ERA en 119.1 entradas. Su apoderado Ángel Sotomayor lo describe como una pieza importante para la franquicia tanto en el terreno como en el camerino, además de llegó con Pachecho, que es un lanzador del futuro.

Fernando Cabrera dijo que tiene agradecimiento con Cayey y que ve en Camuy reflejado una estructura para ganar campeonatos como la que ayudó a formar en Cayey.

“Tengo mucha satisfacción con Camuy”, dijo Fernando. “Las situaciones que pasaron en Cayey son cosas que uno no puede controlar. El béisbol siempre es un negocio, y estoy agradecido de Cayey, que es una gran franquicia, de las más solidas y fui parte de eso. Tengo que ver con su historia porque fue el comienzo de Cayey, que se volvió a levantar una fanaticada y un pueblo. Las nuevas piezas están para mantener eso. En Camuy nos merecemos en donde estamos. He visto a una franquicia que ha hecho todo lo posible para ganar. En Camuy Arenas se decidieron en tratar de hacerlo. Y estamos ahí. El trabajo se ve. Vieron las fallas y tratan de mejorarlas. Eso demuestra una franquicia con deseo de cumplir las metas. Lo que viví en Cayey en mis primeros dos años, lo estoy viendo en Camuy”.

Pacheco tiene marca de 4-2 en la temporada. Tiene tres salvamentos y 48 ponches en 66 entradas. Su efectividad es de 3.68.

Burgos no está con Cayey. Jugó este año con los Halcones de Gurabo, que cayeron ante los propios Toritos en la semifinal nacional.

Aunque el saldo al momento tiene a Cayey en ventaja 1-0 por haber ganado la final del año pasado, ciertamente quien gane este año será sin dudas finalmente establecido como el ganador de aquel canje del 2021, sobre todo si Camuy gana el primer campeonato de su historia.