El alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, anunció, hoy miércoles, la apertura del proceso de subasta para recibir las solicitudes de propuestas de construcción de las mejoras al parque Doble A, Juan Carmelo “Tito” Rodríguez, del pueblo. Un proyecto que fue descrito por el ejecutivo municipal como de “gran importancia para Hatillo a nivel deportivo como recreativo por el cual el pueblo lleva años en espera.

“Anuncio la apertura del proceso solicitud de propuestas para la construcción del parque que sirve como casa de los Tigres de Hatillo. Desde hoy hasta febrero, se llevará a cabo el proceso que culminará con la adjudicación de la subasta de construcción. Espero que una vez adjudicado, inicien las labores de construcción a la mayor brevedad”, detalló el alcalde. “Fueron muchos los trámites para llegar hasta este punto y le aseguro al pueblo que trabajaré arduamente hasta lograr la inauguración del mismo”.

Recibida la notificación del permiso de construcción el alcalde junto al personal municipal dio paso a la solicitud de propuestas. “El proceso para llegar hasta aquí fue largo y burocrático, el cual se llevó a cabo conforme las leyes y reglamentos aplicables. Son muchos los trámites sin embargo, con un alto sentido de responsabilidad y compromiso estamos más cerca de iniciar las labores de construcción”.

Los interesados en participar del proceso de subastas deben cumplir con varios requisitos. Para detalles sobre estos y otra información relacionada pueden comunicarse con el personal de la administración municipal 787-898-3840 Exts. 2000, 2001, 2002, 2005.

El alcalde Román Román recordó que los parques son espacios de encuentro y sana confraternización para las familias. Además la realización de actividades en el lugar contribuyen al desarrollo económico, deportivo y social del pueblo así como de la zona. El parque Juan Rodríguez sufrió daños severos como resultado del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico en 2017.