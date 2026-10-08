San Diego. Garrett Mitchell conectó un triple y anotó la carrera que rompió el empate en la quinta entrada y los Cerveceros de Milwaukee avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva al imponerse el miércoles 3-1 sobre los Padres de San Diego.

Mitchell aporto también una atrapada decisiva en un batazo de Manny Machado contra la barda en la octava entrada.

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Impulsó además a Sal Frelick con la primera carrera de Milwaukee Los Cerveceros rompieron su racha de 12 derrotas consecutivas como visitantes en postemporada desde 2018 y alcanzaron la quinta Serie de Campeonato en la historia de la franquicia.

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“Estoy muy orgulloso de estos muchachos”, dijo Frelick. “Después de la primera derrota en el tercer juego de la serie divisional, realmente empieza a meterse esa idea de que no quieres volver para un quinto juego . Muy orgulloso de estos muchachos por dar un paso al frente hoy y hacer el trabajo” .

Tras contener a unos Padres en alza en cuatro juegos cerrados decididos por un total combinado de cinco carreras, los Cerveceros, que ganaron 103 encuentros, disputarán una revancha en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, que eliminaron a Atlanta el miércoles.

Los Dodgers barrieron a Milwaukee el octubre pasado camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

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“¿Por qué no querrías otra oportunidad de ir a pelearla (con los Dodgers) después de lo que ocurrió el año pasado?”, preguntó Mitchell, quien se perdió el final de la temporada pasada por una lesión de hombro. “No creo que eso nos ponga más presión... veamos qué podemos hacer”.

El dominicano Machado estuvo cerca de empatar el cuarto juego con un batazo de 406 pies ante su compatriota, el relevista Abner Uribe, pero Mitchell persiguió la pelota con calma y se estiró justo por encima de la barda baja entre el jardín derecho y central para mantener la pelota dentro del parque.

“Simplemente tuve un buen salto”, dijo Mitchell. “Cuando llegué a la barda, solo tenía que mantener la compostura y hacer la atrapada. En realidad no tuve que saltar. Sabía que la barda no es tan alta como en otros estadios”.

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El también dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón de 429 pies en una noche por lo demás tibia a la ofensiva para los Padres, que pusieron a prueba repetidamente al mejor equipo de la temporada regular en las Grandes Ligas antes de quedarse cortos en su intento de lograr apenas la cuarta aparición en la Serie de Campeonato en la historia de la franquicia.

“Fue desafortunado, hermano”, dijo Machado sobre su elevado. “Hizo una buena jugada. Debí haberle pegado más fuerte. Dos pulgadas más, esa pelota quizá habría sido jonrón”.

Una noche después de que los Padres evitaron la eliminación en el tercer juego, Milwaukee consiguió su primera victoria de postemporada como visitante desde la Serie de Campeonato de 2018 al ceñirse a su fórmula de éxito de toda la temporada.

Mientras cuatro lanzadores de los Cerveceros se combinaron para permitir apenas tres imparables y la defensa realizó casi todas las jugadas grandes, la alineación de Milwaukee trabajó las cuentas con calma, conectó 10 hits ante la defensa de los Padres y fabricó suficientes carreras para volver a casa sonriendo.

“Después de ayer, la energía en el clubhouse seguía siendo buena”, dijo Mitchell. “Nadie estaba forzando nada. Simplemente lo tratábamos como otro día, como si no tuviéramos nada que perder. Sólo teníamos que salir ahí y jugar nuestro tipo de béisbol, y eso empieza con turnos de calidad, embasarse, poner presión a los equipos, y lo hicimos hoy”.

El héroe del segundo juego, el venezolano Jackson Chourio, coronó su serie de gran impacto al impulsar a Mitchell para convertirse, con apenas 22 años, en el líder histórico de los Cerveceros en carreras impulsadas en postemporada. Chourio suma 17 producidas, incluidas seis en esta serie, en 16 juegos de playoffs.