Nueva York. Anthony Volpe vio negado un jonrón que habría empatado por los Yankees de Nueva York el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, después de que los umpires determinaron que un aficionado interfirió con su batazo profundo al jardín izquierdo.

ANTHONY VOLPE'S GAME-TYING HOMER IS OVERTURNED DUE TO FAN INTERFERENCE 😳😱 https://t.co/obDrEHsd6j — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) October 8, 2026

La jugada se marcó inicialmente como un jonrón de dos carreras que habría igualado la pizarra 4-4 con dos outs en la sexta entrada la noche del miércoles. Pero una extensa revisión de video de las Grandes Ligas determinó que un fanático se estiró por encima del muro para atrapar la pelota, mientras Víctor Mesa Jr., el jardinero izquierdo cubano de los Rays, intentaba sin éxito atraparla en un salto.

PUBLICIDAD

La decisión fue interferencia del espectador, y a Volpe se le acreditó un doble impulsor que llevó al plato a George Lombard Jr. desde la primera base, recortando la ventaja de Tampa Bay a 4-3 en el Yankee Stadium.

El impacto de la decisión fue enorme. Los Rays acabaron imponiéndose 4-3 para completar la barrida en la serie al mejor de cinco encuentros.

“No había otra que ver la repetición y luego esperar lo mejor. Una locura”, dijo Volpe. “Hemos perdido. Eso es con lo que estamos lidiando ahora. Eso fue lo que pasó”.

Malachi Moore, el umpire de repetición tomó la decisión en el Centro de Repetición de las Grandes Ligas. Jugadores y managers de ambos bandos coincidieron en su mayoría en que se tomó la decisión correcta.

“Creo que acertaron. Cuando la bateó, y yo mirando hacia allá, me preocupé un poco de inmediato porque se sintió como que algo… no estaba seguro", señaló el piloto de Nueva York. Aaron Boone. “Luego, al ver la repetición y ver cómo fue todo, pensé que hicieron lo correcto”.

Yankees fan escorted out after interfering with Anthony Volpe's game-tying HR turned RBI double. https://t.co/P38XeZZQiZ — New York Post Sports (@nypostsports) October 8, 2026

Con Lombard en circulación, Volpe le hizo swing al sinker de 95.9 mph del derecho Griffin Jax y la envió 357 pies hacia el jardín izquierdo. Fue cuestión de pulgadas determinar si un aficionado se estiró por encima de la cerca e interfirió con la pelota o si habría superado el muro sin ayuda.

Mesa se expresó enfático sobre lo ocurrido: “Fue interferencia, muy clara”, afirmó.

“Es lo que yo pienso. Creo que incluso pude haberle llegado a esa bola”, señaló. “No es porque hayamos ganado o hayamos perdido. Bueno, ya pasó. Creo que pudieron hasta cantar que era out, porque yo estaba ahí. Si todo pasa es por algo. Creo que salió una decisión intermedia”.

PUBLICIDAD

Se produjo otra breve demora después de que algunos aficionados en el jardín izquierdo lanzaron objetos al terreno. Spencer Jones se ponchó ante Jax para terminar la entrada.

Mesa conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate 2-2 ante Max Fried en la parte alta de la sexta, lo cual puso a Tampa Bay al frente.

Lo que perdurará de la noche del miércoles fue el batazo de Volpe rebotando en las manos de un aficionado.

Evocó el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1996, cuando Jeffrey Maier, entonces un niño de 12 años, se inclinó sobre el muro del jardín derecho del antiguo Yankee Stadium e impidió que el jardinero Tony Tarasco atrapara el batazo de Derek Jeter que empató el marcador en el octavo inning de un juego que los Yankees acabaron ganando ante los Orioles de Baltimore.

Entonces, MLB no utilizaba la repetición de video y el jonrón fue declarado válido. Los Yankees acabaron conquistando el campeonato de la Serie Mundial, el inicio de una dinastía en la que también se consagraron en 1998, 1999 y 2000.

“No sé si la habría atrapado o no, si el tipo habría anotado o no”, comentó el mánager de Tampa Bay Kevin Cash. “Nuestro encargado de repetición, Nick (Rogers), dijo que el corredor ya había pasado la segunda base en el momento en que la pelota golpeó la muñeca o la mano del aficionado, y tiene sentido por qué le dieron la carrera”.

PUBLICIDAD

El aficionado que se estiró para atrapar la pelota fue escoltado fuera del Yankee Stadium por seguridad y la policía.

“Tras revisar todos los ángulos pertinentes, el Encargado de Repetición determinó de manera definitiva que el espectador interfirió con la pelota sobre el terreno de juego”, informó MLB en un comunicado del centro de repeticiones. “La pelota no habría salido del terreno de juego ni habría sido atrapada. La decisión se REVOCA: hubo interferencia de espectador y no hay jonrón. Además, el Encargado de Repetición otorgó una carrera y colocó al bateador-corredor en la segunda base”.

Los Yankees tuvieron que aceptar la realidad.

“Pasas de un juego empatado a estar abajo por una carrera. (Volpe) hizo un gran swing, y así es el béisbol a veces”, indicó Fried. ”Es desafortunado porque eso alteró el juego”.