En un cambio de rumbo, los Mets de Nueva York contrataron el martes al entrenador interino Andy Green para el puesto a tiempo completo, otorgándole un contrato de tres años.

El equipo hizo el anuncio antes de comenzar una serie de tres partidos en Texas contra los Rangers.

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir el cargo de entrenador interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio. En aquel momento, Green comentó que no estaba especialmente interesado en seguir como entrenador más allá de este año, y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, afirmó que Green volvería a ocupar un puesto en la sede central tras la temporada, una postura que Stearns mantuvo en los meses siguientes.

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Sin embargo, los Mets, que ocupan el último puesto de la División Este de la Liga Nacional, han jugado mejor bajo la dirección de Green, con un balance de 37-38 desde que asumió el cargo, y el club ha decidido no buscar un nuevo entrenador durante esta temporada baja.

Green también fue entrenador de los Padres de San Diego entre 2016 y 2019.

El nombramiento en cierta manera elimina los rumores que existían sobre la posibilidad que Carlos Beltrán y Alex Cora fueran considerados para la posición.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.