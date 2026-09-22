La temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) arrancará el viernes, 23 de octubre, con una jornada de tres partidos y la participación de seis equipos, entre ellos los campeones defensores Cafeteros de Yauco.

El primer día de acción tendrá los enfrentamientos entre los Patriotas de Lares y Cafeteros, Plataneros de Corozal contra los Changos de Naranjito, y los Gigantes de Adjuntas frente a los Gigantes de Carolina, todos a las 8:00 p.m.

La jornada continuará el domingo, 25 de octubre, con tres partidos adicionales entre Naranjito y Adjuntas a las 8:00 p.m., Yauco frente a Corozal a las 7:00 p.m. y Carolina contra Lares a las 6:00 p.m.

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Para esta campaña, cada equipo disputará 15 partidos en la fase regular. Al concluir esa etapa el 8 de diciembre, los primeros tres conjuntos de la tabla avanzarán directamente a la postemporada.

Los sextetos que ocupen las posiciones cuatro y cinco se enfrentarán en una serie corta al mejor de tres partidos para determinar el cuarto clasificado a las semifinales. El equipo que termine en la sexta posición quedará eliminado.

Tanto las semifinales como la final se disputarán en series de hasta siete duelos.

Dedicada a dos figuras

La LVSM anunció el lunes que le dedicará la temporada 2026 a Jorge “El Cubano” González Alonzo y Víctor M. López Ortiz.

“La dedicación reconoce el impacto de “El Cubano”, referente nacional en los 70 y figura clave del Equipo Nacional, así como la obra de Víctor M. López Ortiz, dirigente histórico con cuatro galardones de Dirigente del Año y formador de atletas en todos los niveles del voleibol boricua", expresó la LVSFM en declaraciones escritas.