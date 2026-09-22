La Selección Nacional de voleibol femenino desperdició una ventaja de 2-1 y cayó ante Cuba en cinco parciales el lunes, en su debut en el Final Six de Norceca, que se celebra en Zinacantepec, México.

Los parciales del revés fueron 20-25, 25-21, 25-18, 19-25 y 12-15.

Con el resultado, Puerto Rico comienza con marca de 0-1 en el torneo y tendrá que enfrentar este martes al anfitrión México a las 8:00 p. m. (hora de la isla).

Tras perder el primer parcial, Puerto Rico reaccionó al ganar los siguientes dos sets y tomar el control del partido. Sin embargo, Cuba respondió en el cuarto episodio para forzar el set decisivo, en el que Puerto Rico llegó empatado 12-12 antes de que las cubanas cerraran el encuentro con tres puntos consecutivos.

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“Creo que en el último set fallamos y cometimos errores clave. Cuba venía jugando muy bien, al igual que nosotras, y por eso ganaron el partido”, expresó la puertorriqueña Wilmarie Rivera tras la derrota.

Dariana Hollingsworth encabezó la ofensiva de Puerto Rico con 23 puntos, mientras que Valeria Vázquez aportó 13. Adriana Rodríguez sumó 11 unidades, incluidos seis bloqueos, la mayor cantidad del partido.

Por Cuba, Evilania Martínez fue la mejor con 19 puntos. Le siguió Whitney James con 14 unidades.

Puerto Rico dominó a Cuba 66-51 en ataque. Las cubanas, sin embargo, tuvieron ventaja de 5-3 en servicios directos y aprovecharon 31 errores de las boricuas, frente a sus 24.

Ambas escuadras terminaron con 13 bloqueos.