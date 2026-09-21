El éxito de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic fue suficiente para que exista la intención de que el torneo regrese el próximo año.

Así lo confirmó a Primera Hora el presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, tras la conclusión del evento el domingo con la coronación de la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS) en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas.

La PRBAHS venció 8-7 a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián, frente a alrededor de 3,500 fanáticos.

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“Imagínate si no lo hacemos... Yo creo que esto llegó para quedarse”, compartió García a preguntas de este medio sobre la continuidad de la competencia.

“Si somos sinceros, no teníamos ninguna expectativa sobre este torneo, así que todo lo que íbamos a cosechar era beneficioso, pero realmente Dios se botó y pudimos darle a estos jóvenes una plataforma de exposición, tanto visual con estadística y con la presencia de scouts”, agregó.

La primera edición reunió a 32 equipos de escuelas públicas, privadas y especializadas, que avanzaron en un formato de eliminación sencilla hasta definir al campeón.

El torneo celebró las primeras fases entre el Solá y el Parque del Este.

“Me siento bien contento de poder aportar nuestro granito de arena también al béisbol. Este deporte nos ha dado tanta gloria a Puerto Rico y hay tantos peloteros que han representado en las Grandes Ligas y que ahora este torneo va a ser de gran beneficio para muchos jóvenes que aspiran a llegar al béisbol colegial o a las Grandes Ligas”, dijo García.

Aunque las siguientes ediciones representarán más trabajo para la plataforma del deporte escolar que ya tiene establecida sus torneos de baloncesto, voleibol y fútbol, García entiende que el espacio para el béisbol es necesario.

“Ahora es más trabajo porque estamos hablando que estamos activos todo el año, pero no hay una mejor manera de arrancar nuestra temporada escolar, que con lo que pasó aquí hoy (domingo). Fue algo impresionante. De todas las finales de la primera edición de nuestros eventos, esta es por mucho la mejor”, sostuvo el presidente al mencionar que unas 6,000 personas se conectaron en la transmisión del baile de coronación entre Facebook y YouTube.

Lo próximo

Buzzer Beater continuará con su calendario deportivo el 4 de noviembre cuando inicie la octava edición del torneo de voleibol en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

En octubre, indicó García, se comenzarán a enviar las invitaciones del evento a las instituciones académicas.

“Este año está muy interesante porque ya no se trata de uno o dos equipos, se tratan de siete a ocho equipos senior masculinos que pudieran ganar el campeonato, igual en femeninos, que eso también le da al torneo cierta expectativa de que no son los mismos de siempre”, aseguró García.