La Clase 2027 de peloteros puertorriqueños elegibles para el sorteo de nuevo ingreso de las Grandes Ligas apunta a ser una alentadora para la isla, de acuerdo con la evaluación de tres escuchas que observaron de cerca a varios de los prospectos durante la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic, celebrada en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

Los cazatalentos Jhonny Ramos, de los Royals de Kansas City; Aníbal Zayas, de los Orioles de Baltimore; y Rubén Escalera, de los Athletics, coincidieron en que existe un grupo de jugadores que merece seguimiento de cara a los próximos meses, aunque todavía queda mucho desarrollo antes de que llegue el momento del sorteo.

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La expectativa cobra mayor fuerza luego de que apenas cinco peloteros boricuas con certificado de nacimiento puertorriqueño fueron seleccionados en el pasado draft.

Entre los nombres que más llamaron la atención estuvo el de Dariel Carrión, un receptor derecho de 17 años que estudia en la Carlos Beltrán Baseball Academy y tiene un compromiso universitario con Florida State.

Carrión mostró una de las herramientas que más valoran los escuchas en su posición: su brazo. Tiene un tiempo de 1.78 segundos en sus tiros a segunda base y, además, dejó una buena impresión con el bate.

Dariel Carrión ( Alejandro Granadillo )

“Creo que un 90% de los swings que hizo, él casi siempre le dio a la pelota”, destacó Ramos.

El escucha de los Royals explicó que, para que un jugador de Puerto Rico comience a generar interés de cara a la elección, el bate tiene un peso particular debido al alto nivel de los lanzadores que enfrentarán en el béisbol organizado.

“Cuando esos peloteros que nosotros decimos que son los primeros que van para el draft, se enfrentan a lanzadores de 90 a 93 millas por hora (mph), no batean. Los mismos bateadores que aquí batean, no batean allá. Entonces uno tiene que ver ese pelotero que es consistente bateando”, agregó Ramos.

Zayas, por su parte, colocó a Carrión como el principal prospecto de la Clase hasta el momento.

“El más interesante hasta ahora sería Dariel Carrión. Proyecta muy bien. Tiene todos los atributos de ser un big leaguer”, dijo Zayas.

“Tiene muchas herramientas ofensivas y defensivas, se ve muy diferente a los demás pelotero”, añadió el cazatalento de los Orioles.

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Carrión no fue el único receptor señalado, pues también se mencionó a Rubén Centeno, de 16 años y estudiante de la campeona Puerto Rico Baseball Academy & Hihg School (PRBAHS).

Su tiro a segunda ronda los dos segundos.

En el cuadro interior sobresale Orlando Vargas, campocorto de la Leadership Christian Academy (LCA) de Guaynabo y comprometido con la Universidad de South Florida.

Vargas corre las 60 yardas en 6.6 segundos y ha registrado tiros de 93 mph desde el campocorto hacia la inicial.

Su compañero de escuela, el jardinero Fabián Rodríguez, también aparece repetidamente en el radar.

El joven, de 17 años y 6′2″ de estatura, ha registrado tiros de 97 millas por hora desde los jardines hacia el cuadro interior y alcanza la misma velocidad de salida con el bate.

Fabián Rodríguez ( alexis.cedeno )

“Fabián Rodríguez, he visto desde el año pasado que le da a la bola”, indicó Ramos, quien mencionó que hay entre “cuatro a cinco peloteros” a los que debe continuar siguiendo.

Uno que otro lanzador

Zayas mencionó, además, como otro nombre a observar al lanzador derecho Gean Figueroa.

Figueroa, de la Carlos Beltrán Baseball Academy, ha registrado lanzamientos de 93 mph. Su aparición entre los nombres destacados cobra especial importancia para Zayas y Escalera, quienes señalaron que este grupo presenta una característica que Puerto Rico ha echado de menos en años recientes: jóvenes lanzadores con velocidad.

Gean Figueroa

“Te puedo decir que este año en Puerto Rico, por lo menos, hay como tres lanzadores que están tirando a la velocidad de 92 a 93 mph, que nos deja saber que pueden tirar un promedio ya para el futuro”, sostuvo Escalera.

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“En los últimos años no hemos tenido eso y hemos carecido de esa parte y este año, por lo menos, yo creo que hay dos o tres muchachos que se pueden seguir”, añadió el expelotero.

Para Escalera, aunque todavía es demasiado temprano para señalar públicamente nombres específicos, el talento está presente.

“En todos los equipos siempre hay uno o dos que uno dice: ‘Este muchacho, ¿cómo se llama?’”, sentenció Escalera.

Los nombres de los prospectos corresponden únicamente a los mencionados por los escuchas consultados.