Los días del receptor e inicialista Rubén Centeno comienzan a las 4:00 a.m. e incluyen un viaje desde Guánica a Gurabo de lunes a viernes, entrenamientos, trabajos escolares y, en ocasiones, el regreso a casa cerca de la medianoche.

No obstante, todo ha sido parte del sacrificio que ha hecho para perseguir su sueño en el béisbol.

El domingo, todo ese esfuerzo tuvo su recompensa cuando fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic entre su equipo, la campeona Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS) y la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián.

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Centeno, de 16 años, conectó un triple en la sexta entrada que produjo dos carreras y colocó a la PRBAHS al frente 6-4. Aunque Escaed posteriormente volvió a igualar el encuentro en el séptimo episodio, el batazo fue uno de los momentos importantes en el choque.

La institución gurabeña terminó coronándose al dejar en el terreno 8-7 tras un boleto gratis de Elid Báez con las bases llenas.

“Son muchas emociones ahora mismo pasando por mi cabeza. Es algo que yo confiaba en mi equipo, que sabía que se nos iba a dar desde el día uno, trabajando para esto, sacrificándonos”, compartió Centeno a Primera Hora tras ganar el galardón.

El residente de Guánica terminó la final de 4-2, con dos carreras remolcadas. En todo el torneo bateó para .231, con tres imparables, cinco carreras anotadas y cinco impulsadas, además de tres ponches.

“Yo que soy de Guanica, he sacrificado el doble por llegar a esto con mi equipo. Esto fue cuestión de confiar todos los días en mi equipo, meter manos todos los días y nunca quitarnos”, manifestó el jugador de duodécimo grado.

“Esto para mí es un orgullo. Yo siempre he confiado en mí. Sé que es parte del juego. Es turno a turno, no importa lo que pase es cuestión de borrón y cuenta nueva... No importa lo que haya pasado en el turno anterior es cuestión de seguir adelante y buscar ese turno”, añadió.

Ahora, con un campeonato y un premio de MVP que se suman a su camino de escuela superior, Centeno mira hacia el próximo objetivo. Su sueño es tener la oportunidad de ser parte de la Clase 2027 del sorteo de novatos de las Grandes Ligas.

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“Con el favor de Dios, esperamos meternos ahí en el sorteo. Y si no es así, meter mano en la universidad y no dejar de perseguir ese sueño”, sentenció el toletero.

Centeno, de hecho, fue uno de los prospectos señalados por varios cazatalentos consultados por este medio durante el torneo de béisbol escolar. Su tiro a segunda ronda los dos segundos.