Los Red Sox de Boston han eliminado la etiqueta de interino y han nombrado a Chad Tracy como el 49no mánager en la historia del equipo.

El equipo anunció el nombramiento definitivo este martes, firmando a Tracy un contrato de tres años que se extenderá hasta la temporada 2029, con una opción del club para 2030. Los Red Sox también anunciaron que han ejercido las opciones para 2029 y 2030 sobre el director de operaciones de béisbol, Craig Breslow.

El ascenso de Tracy, de 41 años, se produce después de que los Red Sox aseguraran el domingo un puesto de comodín (wild card) para los playoffs. Tracy asumió el cargo en abril, tras el despido del anterior mánager, Alex Cora, después de un inicio de temporada con un balance de 10 victorias y 17 derrotas.

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Desde entonces, Tracy ha guiado a los Red Sox a un registro de 74-55, incluyendo una racha de 15 victorias consecutivas que igualó el récord de la franquicia. Se trata de una remontada notable para un equipo que, el 24 de junio, presentaba un récord de 32-46 y se encontraba a 15 juegos y medio de distancia en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Americana.

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