La postemporada de la Major League Baseball se acerca a pasos agigantados, y los Dodgers de Los Ángeles aspiran a conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial. Sin embargo, aún está por ver en qué medida podrán participar en los playoffs algunas de las mayores estrellas de este deporte.

Los Dodgers vuelven a figurar entre los mejores equipos de las Grandes Ligas, y en octubre se enfrentarán a varios rivales, entre ellos los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays. Los tres equipos podrían terminar la temporada regular con 100 victorias o más. Los Ángeles sigue en racha, a pesar de que la salud del cuatro veces MVP Shohei Ohtani es motivo de preocupación.

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Los Yankees de Nueva York, los Red Sox de Boston y los Braves de Atlanta también se han asegurado una plaza en la postemporada. El bateador de los Yankees Aaron Judge, tres veces MVP de la Liga Americana, sufre una distensión en la pantorrilla derecha que le mantendrá en la lista de lesionados al menos hasta el último día de la temporada regular, este domingo.

Six teams have punched their ticket to the Postseason. Six spots remain 👀



Repost if your team will be playing Postseason baseball! pic.twitter.com/Z7rZkRRQr3 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 21, 2026

Aunque el cuadro de los playoffs, compuesto por 12 equipos, parece estar prácticamente definido, hay algunos aspirantes con pocas posibilidades de llegar a la postemporada, y algunos enfrentamientos concretos aún están por decidirse.

A continuación te indicamos algunos de los aspectos a los que debes prestar atención ahora que la temporada llega a su fin.

Estos son los equipos que pueden asegurarse una plaza en los play-offs este lunes

Ningún equipo podrá asegurarse una plaza en los play-offs el lunes, ya que la mayor parte de la liga tendrá el día libre.

Hubo un partido importante en la Liga Americana, en el que los Toronto Blue Jays perdieron por 4-3 en Baltimore ante los Orioles. Los Blue Jays se han quedado a tres partidos y medio de los Chicago White Sox en la lucha por la última plaza de comodín de la Liga Americana. Baltimore está a cuatro partidos y medio. Tanto los Blue Jays como los Orioles pueden quedar eliminados ya el martes.

La lucha por el título de la Liga Americana está muy reñida, mientras que la de la Liga Nacional está más clara

Esta temporada hay bastante mediocridad en las divisiones Central y Oeste de la Liga Americana, lo que ha dado lugar a unas emocionantes carreras por el título y podría hacer que un equipo con un balance inferior a .500 se clasifique para la postemporada.

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Los Cleveland Guardians (81-75) tienen una ligera ventaja sobre los Chicago White Sox (80-76) en la División Central de la Liga Americana, mientras que los Texas Rangers (78-78) están justo por delante de los Houston Astros (77-79) en la División Oeste de la Liga Americana.

Si la temporada terminara hoy, así quedaría el bracket para los playoffs en MLB y creo que es donde puede haber una oportunidad para mejorar la postemporada de cara al nuevo CBA.

Un reajuste para evitar que los equipos con los mejores récords se eliminen entre ellos. pic.twitter.com/kqzTQizUKh — Ricardo Gibbon P (@RicardoGibbon) September 18, 2026

En la Liga Nacional, el cuadro de los playoffs está a punto de quedar definido.

Los Chicago Cubs (87-69), los San Diego Padres (87-69) y los Philadelphia Phillies (86-70) se disputan las posiciones en la carrera por el comodín, pero es casi seguro que se clasificarán para la postemporada. El único equipo que se mantiene a tiro es el de los Diamondbacks de Arizona (82-74), que se encuentra a cuatro partidos de distancia.

La carrera por el MVP y las estadísticas a tener en cuenta

Probablemente, los principales premios de la MLB no deparen grandes sorpresas esta temporada.

Ambas carreras por el MVP tienen claros favoritos: Pete Crow-Armstrong, de Chicago, está arrasando en la carrera por el premio de la Liga Nacional, mientras que Yordan Álvarez, de Houston, es el candidato más probable en la Liga Americana, aunque Junior Caminero, de Tampa Bay, también ha cuajado una temporada fantástica. Álvarez todavía tiene opciones de conseguir una Triple Corona, algo poco habitual. Lidera la Liga Americana en promedio de bateo con un 0,313, pero sus 40 jonrones están a uno de Caminero y sus 99 carreras impulsadas, a nueve de Pete Alonso, de Baltimore.

En cuanto al Premio Cy Young, el lanzador de Milwaukee, Jacob Misiorowski, y el as de Nueva York, Cam Schlittler, son los favoritos en la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente.

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La carrera por el título de Novato del Año también parece estar decidida: Sal Stewart, de Cincinnati, con sus 110 carreras impulsadas esta temporada, lidera la Liga Nacional, mientras que Kevin McGonigle, de Detroit, es el favorito en la Liga Americana.

¿Cuál es el formato de las eliminatorias de la MLB?

Hay 12 equipos que se clasifican para la postemporada de la MLB, incluidos seis equipos tanto de la Liga Americana (AL) como de la Liga Nacional (NL). Los tres ganadores de división de cada liga ocupan los puestos del 1 al 3, clasificados según su balance de victorias y derrotas. A continuación, los tres equipos comodín ocupan los puestos del 4 al 6, también clasificados según su balance de victorias y derrotas.

Los dos equipos con mejor balance, tanto de la Liga Americana (AL) como de la Liga Nacional (NL), pasan automáticamente a la Serie Divisional. Los otros ocho equipos disputan la Serie de Comodines, que se juega al mejor de tres partidos y comienza el martes 30 de septiembre. Tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, el equipo clasificado en sexta posición se desplazará para enfrentarse al clasificado en tercera posición, mientras que el clasificado en quinta posición se enfrentará al cuarto. El equipo mejor clasificado acoge los tres partidos.

A continuación, los ganadores pasan a la Serie Divisional, al mejor de cinco partidos, seguida de la Serie de Campeonato de Liga, al mejor de siete, y de la Serie Mundial, también al mejor de siete, entre los ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional.

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¿Cuál es el calendario de la postemporada de la MLB?

Ronda de comodines: del 29 de septiembre al 1 de octubre (NBC/Peacock)

Serie Divisional: del 3 al 10 de octubre (la Liga Americana en TBS, la Liga Nacional en FOX/FS1)

Serie de Campeones: del 11 al 20 de octubre (la Liga Americana en TBS, la Liga Nacional en FOX/FS1)

Serie Mundial: del 23 al 31 de octubre (FOX)

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial?

Los Dodgers (+220) son los favoritos para conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Brewers (+600), los Yankees (+800) y los Rays (+800) se consideran sus principales rivales.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.