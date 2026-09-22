Nagoya, Japón. Las artes marciales mixtas —sin la jaula metálica y con menos sangre y caos— podrían llegar a los Juegos Olímpicos.

Es una apuesta arriesgada. Sin embargo, en los Juegos Asiáticos, que duran dos semanas, se está disputando una variante de este deporte —llamémosla “MMA Light”—. La campaña para que este deporte se incluya en los Juegos Olímpicos de Brisbane de 2032 está liderada por el multimillonario chino Gordon Tang.

“Hemos elaborado un conjunto de normas centradas específicamente en la seguridad y el bienestar de los deportistas, y en consonancia con los valores olímpicos”, afirmó Tang. “El debut de las MMA en los Juegos Asiáticos supone un paso importante en ese camino”.

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Tang preside la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, una de las muchas organizaciones que ejercen presión para representar a un deporte mundial muy fragmentado.

Hay que eliminar la jaula para que haya alguna posibilidad de que el COI dé su visto bueno

Quitar la jaula es imprescindible para tener alguna posibilidad de participar. Pero, con jaula o sin ella, conseguir la aprobación del Comité Olímpico Internacional es un camino lleno de obstáculos.

“Creemos que, sin la jaula, estaremos más en consonancia con los valores olímpicos y, con suerte, obtendremos el reconocimiento del COI”, declaró Galastein Tan, director general de la FIMMA, a The Associated Press.

En primer lugar, el COI tendría que aprobar un organismo rector de este deporte —hay muchos— y, a continuación, los organizadores de Brisbane tendrían que incluirlo en su calendario.

Hasta ahora, los australianos no han anunciado qué deportes podrían añadir y, por supuesto, ya es demasiado tarde para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

El COI, en un correo electrónico enviado a The Associated Press, ha aclarado que, por el momento, “las artes marciales mixtas no cumplen […] los criterios de elegibilidad" para los Juegos Olímpicos.

El principal problema es la imagen violenta que tiene este deporte. El COI ha tenido problemas con la violencia que se muestra en los deportes electrónicos, por lo que ese punto de fricción está claro.

Esta modalidad, que se practica en los Juegos Asiáticos, se parece más al judo o al boxeo, y se disputa sobre un tatami al aire libre. No hay jaula metálica. Compiten tanto hombres como mujeres, y hay dos estilos: el tradicional, con más lucha cuerpo a cuerpo, y el moderno, con más golpes.

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Las medidas de seguridad incluyen: no se permiten los codazos; los participantes llevan guantes pequeños y espinilleras; no se permiten las rodilladas ni las patadas a la cabeza cuando un luchador está en el suelo.

“Se necesita tiempo para cambiar una percepción”, afirmó Tan. “Esperamos poder dar a conocer que existe una nueva modalidad de MMA y que esta modalidad está más en consonancia con los Juegos Olímpicos”.

La MMA se enmarca en el ámbito de los deportes “normales”

Alex Engelhardt, vicepresidente ejecutivo de la FIMMA, sugirió que se trataba de un intento de situar las MMA dentro del ámbito “normal” de los deportes y centrarse menos en el espectáculo.

“Es todo un reto, en el sentido de que la mentalidad general en este deporte se centra mucho en las promociones”, afirmó Engelhardt. Es posible que se refiriera a un combate de la UFC celebrado hace tres meses en los terrenos de la Casa Blanca.

Tan sostiene que las MMA podrían resultar atractivas para el COI, que busca mantener su relevancia mediante la incorporación de nuevos deportes. Las MMA son populares, atraen a un público joven y no requerirían la construcción de instalaciones específicas. Podrían compartir instalaciones con otros deportes de combate.

Sin embargo, eso podría suponer un inconveniente. Las MMA son un deporte de combate más, y los Juegos Olímpicos ya cuentan con el boxeo, la lucha libre, el judo y el taekwondo.

“Las MMA gozan de gran popularidad en todo el mundo, son capaces de cautivar a los aficionados a un nivel muy visceral y de atraer a un público joven”, respondió Tan.

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La FIMMA cuenta además con un presidente influyente, Tang, un multimillonario promotor inmobiliario chino que parece moverse con soltura en el COI. Su biografía, facilitada por la FIMMA, señala que cuenta con “más de una década de experiencia en puestos de alta responsabilidad dentro del Movimiento Olímpico”.

Además, es vicepresidente del Consejo Olímpico de Asia.

Tang elogió este deporte por ocupar “un lugar destacado en el movimiento olímpico, ya que reúne a deportistas procedentes de diferentes disciplinas de artes marciales”.

Tan afirmó que Tang ya había hablado con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y que, además, se había reunido con ella esta semana en los Juegos Asiáticos.

“Me gustaría decir que no nos encontramos en la fase preliminar (con el COI)”, afirmó Tan. “Estamos en una fase avanzada”.

“Habrá diferentes tipos de aficionados”, añadió Tan. “Los que adoran las MMA en una jaula y los que adoran las MMA al aire libre. No es que una forma sea incorrecta o la otra sea la correcta. Para nosotros está muy claro que el objetivo es que este deporte forme parte de los Juegos Olímpicos”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.