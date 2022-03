Nueva York. Max Scherzer está a favor de una transformación radical de los playoffs, en la que el sembrado más alto en la primera ronda de una postemporada de 14 equipos comience una serie al mejor de cinco con una ventaja de 1-0.

Major League Baseball y los jugadores, que reanudan las conversaciones el domingo, ampliarían ambos la postemporada actual de 10 equipos - ese ha sido el número desde 2012, aparte de los 16 equipos en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

El sindicato prefiere 12 y las partes parecen dirigirse hacia ese número, pero Scherzer dijo que los jugadores considerarían 14 si los clubes aceptan el formato de ‘triunfo fantasma’.

Bajo el plan de 14 equipos de la MLB, el ganador de la división con el mejor récord de temporada regular en cada liga obtendría un ‘bye’ y avanzaría directamente a la Serie Divisional. Los otros dos ganadores de división elegirían a sus oponentes y jugarían en su casa toda la ronda completa al mejor de tres.

El ganador de la división con el segundo mejor récord elegiría a su oponente entre los tres equipos de ‘wild card’ con la clasificación más baja.

El ganador de la división con el tercer mejor récord podría elegir entre los dos comodines restantes. El comodín principal se enfrentaría al equipo que reste después de que los ganadores de la división hagan sus elecciones y también jueguen todos los partidos en su casa.

El anuncio de las selecciones se haría en un programa televisado.

“Sentimos que la competencia podría erosionarse en ese escenario, y teníamos ejemplos específicos de diferentes jugadores que hablaron que destacaron eso específicamente”, dijo Scherzer después de la ruptura del martes en las negociaciones laborales.

“Continuando con esos ganadores de división hacia abajo, no vimos el incentivo adecuado para esos otros dos ganadores de división”, agregó el lanzador de los Mets de Nueva York. “No entendíamos por qué no querían aceptarnos en un formato más competitivo”.

El paro llegó el sábado al día 94, cuatro días después de que el comisionado Rob Manfred cancelara las dos primeras series de la temporada regular, que estaba programada para comenzar el 31 de marzo. Los jugadores trabajaban en su respuesta a la última oferta de MLB.

Antes de que se interrumpieran las conversaciones, los jugadores dijeron que podrían acordar una postemporada de 12 equipos sujeto a un acuerdo general. Permanece la posibilidad de que la idea de 14 equipos regrese a las discusiones, dependiendo de las compensaciones en las etapas finales de las negociaciones.

Según el plan de postemporada que el sindicato ha discutido pero no ha decidido proponer, el sembrado más alto estaría en casa para todos los juegos y necesitaría dos victorias para avanzar, mientras que el equipo visitante tendría que ganar tres veces.

Un equipo con ‘bye’ en la primera ronda estaría fuera al menos cinco días, lo que posiblemente complicaría los planes para los lanzadores abridores, y los fanáticos del equipo sembrado más bajo en la ronda inicial no tendrían ningún juego en casa. Además, a MLB no le gusta que el ‘juego fantasma’ no genere dinero por derechos de transmisión.

“El formato de 14 equipos que MLB propuso originalmente ofrece ventajas significativas a los ganadores de división y brinda incentivos para ganar en todos los niveles del grupo”, dijo el sábado el portavoz de MLB, Glen Caplin. “En un esfuerzo por llegar a un acuerdo, MLB aceptó un formato de 12 equipos después de la discusión de formatos que incluyen un ‘juego fantasma’. MLB dejó claro que el ‘juego fantasma’ plantea serios problemas y no es un camino viable a seguir”.

El ‘triunfo fantasma’ se ha utilizado en la Organización de Béisbol de Corea (KBO) desde 2015, cuando sus playoffs se expandieron de cuatro equipos a cinco en la liga de 10 clubes. La nueva ronda de ‘wild card’ al mejor de tres ha terminado en un juego en cinco de siete temporadas, con el equipo de cabeza de serie inferior forzando otro juego en 2016 y el año pasado, y luego perdiendo la final en ambas ocasiones.

“Al trabajar con los economistas del sindicato, sentimos que habíamos ideado un formato que incentivaría la competencia durante toda la temporada, especialmente para los ganadores de división”, dijo Scherzer. “No vimos que solamente esa ventaja de jugar en casa iba a ser la pieza necesaria para tratar de salir a ganar tu división”.

Sin el formato de ‘triunfo fantasma’, Scherzer dijo que “un formato de 12 equipos tenía más sentido para nosotros”.

El lanzador Andrew Miller, como Scherzer, miembro del comité ejecutivo de ocho hombres del sindicato, dijo que los pensamientos de Scherzer sobre la postemporada tienen peso dentro del sindicato.

“Un objetivo central de esta negociación es aumentar la competencia, y no hay forma de que nos vayamos de la mesa sin que se haga algo sobre eso”, dijo Miller. “Hemos pasado mucho tiempo debatiendo los méritos de varios formatos de playoffs y probablemente no haya en la mesa nadie mejor para preguntarle que Max. Pero no vamos a hacer nada para sacrificar la competencia de la temporada. Todo lo que apunte hacia la mediocridad, esa es la antítesis de nuestro juego y de lo que somos como jugadores”.