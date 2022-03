Yabucoa. Janette Montezuma sollozaba mientras veía caer los primeros trozos de cemento del Estadio Félix ‘Nacho’ Millán, espacio que albergó a los Azucareros en el Béisbol Superior Doble A durante más de cuatro décadas.

El lamento de Montezuma no era solamente porque uno de los símbolos de Yabucoa tenía que ser derrumbado para darle espacio a lo que será el nuevo domicilio de los Azucareros, las lágrimas tenían un significado íntimo.

“Se nos fue el parque. Dormía ahí porque soy deambulante”, dijo la dama que observaba con lamento cada golpe que recibía la estructura que quedó devastada en el 2017 con el paso del Huracán María.

PUBLICIDAD

El antiguo Estadio Félix “Nacho” Millán fue completado en 1973 y dos años después de convirtió en la casa de los Azucareros, franquicia que celebró los campeonatos nacionales de la Doble A en 1980, 1994, 1995 y 1996. Eso sirvió para que el parque se convirtiera en el orgullo del pueblo, un lugar para un compartir en familia y, a su vez, el pulmón que le ofreció oxígeno a los comercios adyacentes.

Janette Moctezuma llora al recordar que el parque le sirvió de techo dado a que no tiene un hogar. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Sin embargo, los años de servicio comenzaron a pasar factura. Las condiciones de estructura ya estaban dando señales de que los mejores días estaban en el pasado. Fue cuando la madre naturaleza dio el puntillazo que sentenció su destino.

Los primeros trabajos para derrumbar el estadio comenzaron el sábado. Los mismos se extenderán por los próximos cuatro meses para luego iniciar las labores de lo que será nuevamente casa de los Azucareros. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), asignó $26.2 millones para la construcción del nuevo parque que podría estar terminado para el 2024.

Por el momento, quedan los recuerdos de la historia y la esperanza de la resurrección de un pueblo apasionado por el béisbol y por sus Azucareros.

“Siento mucha nostalgia porque ahí se criaron mis hijos y soy quien soy gracias a ese parque. Fueron 20 años y es un momento importante en mi vida. Dije que no estaría presente (para la demolición) por la nostalgia, pero es algo bonito”, compartió Wilfredo ‘Cano’ Vélez, quien fue lanzador de los Azucareros y de la Selección Nacional de béisbol masculino.

PUBLICIDAD

Heriberto Millán, hermano de Félix Millán, también tuvo que contener las emociones al mirar las condiciones del estadio y reconoció que la mejor alternativa era derrumbarlo para darle paso a uno nuevo.

“Es triste verlo así. Era tiempo de que lo hicieran porque vamos para cuatro años y he visto que en Yabucoa han reconstruido parques en los barrios, pero el principal no lo han hecho. Es doloroso verlo así. Me quiero llevar un recuerdo para tenerlo en casa”, dijo.

De hecho, la administración municipal de Yabucoa preparó 100 frascos de cristal con un puñado de tierra y un pedazo de la estructura para obsequiar a reconocidas figuras del béisbol local.

Los asistentes pudieron apreciar una imagen de lo que será el nuevo hogar de los Azucareros. ( VANESSA SERRA DIAZ )

El alcalde Rafael Surillo Ruiz, por otro lado, aseguró que la nueva estructura también llevará el nombre de Félix Millán, el primer pelotero natural de Yabucoa que jugó en Major League Baseball (MLB).

“Siempre digo que vengo a construir, no a destruir. Las cosas que ya se habían trabajado o se habían legislado, son la misma huella. Félix Millán es una gloria de este pueblo, ha sido un ejemplo para otros, así que llevará el mismo nombre”, afirmó Surillo Ruiz.