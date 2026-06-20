Milwaukee. El derecho de los Brewers de Milwaukee, Jacob Misiorowski, no se conforma con ser simplemente el abridor que lanza más duro del juego.

Está decidido a convertirse en el mejor. Puede que ya lo sea.

El lanzador de 24 años está alcanzando velocidades sin precedentes para un abridor en la era de seguimiento de lanzamientos de las Grandes Ligas, que comenzó en 2008. Durante el último mes, ha dominado como ningún lanzador en el último siglo.

Misiorowski permitió apenas una carrera limpia en sus últimas ocho aperturas de cara a su duelo del viernes contra los Braves de Atlanta. Afirma que no logra identificar un momento o una decisión específica que haya detonado este repunte.

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“Es más bien que por fin hizo clic. Todo empezó a asentarse y a sentirse bien”, afirmó Misiorowski, quien llega con marca de 8-2 con efectividad de 1.34 y 131 ponches para liderar las Grandes Ligas en estas dos últimas categorías.

Jacob Misiorowski casually chucks 104 MPH to escape the jam pic.twitter.com/kXrO0APtWB — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) June 19, 2026

El hecho de que Misiorowski usara la palabra “por fin” para describir una irrupción en su primera temporada completa en las Grandes Ligas subraya sus exigentes estándares.

El ascenso de Misiorowski ha llevado al mánager de los Brewers, Pat Murphy, a compararlo con Forrest Gump, lo que motivó una publicación en redes sociales del propio lanzador con su cara sobre el cuerpo del personaje de la película de Tom Hanks.

“Sin duda se supone que es un cumplido para un tipo que no se puso límites y cuya ingenuidad le ayudó. Fue un factor en sentido positivo: salió y logró lo que se propuso, y no dejó que las fuerzas externas —ni siquiera era consciente de ellas— lo frenaran, y no permitió que nada lo detuviera”, comentó Murphy.

Misiorowski fue seleccionado al Juego de Estrellas la temporada pasada después de apenas cinco aperturas. Tuvo dificultades al final del año pasado antes de registrar una efectividad de 1.50 en la postemporada durante el camino de Milwaukee a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ahora es uno de los favoritos al Premio Cy Young.

Scheduled Jacob Misiorowski first inning post 🔥



101.6

101.7

101.9

101.6

88.8

102.9

102.9

103.2

102.6 pic.twitter.com/1lxiiAb3GT — MLB (@MLB) June 19, 2026

Más que solo un lanzador de gran potencia

Los números más llamativos asociados con Misiorowski suelen venir del radar. Alcanzó 104.5 millas por hora, la velocidad más alta de cualquier abridor en la era de seguimiento de lanzamientos, y llegó a 100 millas por hora en un récord de 58 lanzamientos durante la victoria 6-0 de los Brewers sobre los Phillies de Filadelfia el viernes.

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Ha realizado 460 lanzamientos de al menos 100 millas por hora esta temporada, superando ya el récord para un abridor establecido por Hunter Greene, de Cincinnati, con 337 lanzamientos de ese tipo en 2022.

Pero sus estadísticas más impresionantes tienen más que ver con los resultados que con la velocidad.

Según MLB.com, la efectividad de 0.17 de Misiorowski desde el 1 de mayo es la mejor en un tramo de ocho aperturas para cualquier lanzador desde que las carreras limpias se convirtieron en una estadística oficial en 1913. Contra Filadelfia, se convirtió en el tercer lanzador desde 1900 en lanzar una blanqueada mientras ponchaba a 15 y permitía no más de un corredor en base.

Los rivales apenas batean para .140 contra Misiorowski esta temporada. SportRadar indica que ningún abridor ha permitido un promedio de bateo del oponente de .166 o menos a lo largo de una temporada completa no afectada por la pandemia desde al menos 1910. El dominicano Pedro Martínez, de Boston, tuvo a los bateadores en .167 contra él en 2000. Los rivales batearon .168 contra Luis Tiant, de Cleveland, en 1968.

La evolución de Misiorowski hasta convertirse en un lanzador completo no debería sorprender, considerando a quiénes veía mientras crecía.

Sus ídolos no son tiradores de humo

La lista de lanzadores que admiraba de niño incluye a Adam Wainwright, Zack Greinke, Clayton Kershaw y Chris Sale. Aunque Sale lanza fuerte y Kershaw también tuvo una velocidad sobresaliente al inicio de su carrera, Wainwright y Greinke triunfaron sin rectas abrumadoras.

Tenían algo en común.

“En cada juego, sentías que podías confiar en ellos para conseguir una victoria. Esa era la gran cosa. Veías a esos tipos y salían ahí y rendían durante siete u ocho entradas para asegurarle al equipo un triunfo”, explicó Misiorowski.

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Su aprecio por la historia del béisbol incluye una colección de tarjetas que, según él, suma miles, aunque probablemente tiene aún más cartas de Pokémon.

“Desde que era niño, mi papá me metió en esto. Ahora es enorme. Creo que necesito reducirla un poco, pero es divertido”, contó Misiorowski sobre su colección de tarjetas de béisbol.

Su entusiasmo se nota en el montículo y en su ética de trabajo. Dedicó la temporada baja a mejorar la fuerza de sus piernas para soportar las exigencias de una campaña completa, y los resultados se reflejan en su mayor resistencia y control.

Jacob Misiorowski threw 10 pitches in the 1st inning:



102.4 MPH

103.0 MPH

102.8 MPH

102.7 MPH

103.2 MPH

103.3 MPH

103.3 MPH

103.5 MPH

103.1 MPH

103.6 MPH pic.twitter.com/W1JxrqwUi8 — MLB (@MLB) May 8, 2026

“Podría dormirse en los laureles. ‘Oye, fui All-Star en mi primer año. Lancé en los playoffs. Lancé bien. Puedo hacerlo. Estoy bien. Voy a estar bien’. O puedes decir: ‘Me voy a casa. Voy a hacerme más fuerte. Voy a hacer todo lo que pueda para volver y dominar’. Eso es lo que ha hecho”, expresó Murphy.

Estabilizando una rotación golpeada por las lesiones

El crecimiento de Misiorowski ha ayudado a los Cerveceros a sobreponerse a numerosas lesiones de lanzadores para construir una cómoda ventaja en la División Central de la Liga Nacional. Con Misiorowski y Kyle Harrison (8-1, 2,47) al frente de la rotación, Milwaukee ocupa el cuarto lugar de las Grandes Ligas en efectividad.

En sus últimas ocho aperturas, Misiorowski ponchó a 80, con nueve bases por bolas y 14 hits permitidos en 54 1/3 entradas.

El bajo total de pasaportes otorgados es notable después de que Misiorowski lidiara con problemas de control como novato. Dio 31 bases por bolas en 66 entradas el año pasado, pero ahora se adelanta constantemente a los bateadores.

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“Está ganando mucho los conteos 0-0 y 1-1. Cuando no lo hace, resalta como: ‘Dios mío, no ganó el 0-0. No ganó el 1-1’. Es como raro, que él llegue a un conteo de dos bolas”, señaló el coach de pitcheo, Chris Hook.

Una vez que los bateadores quedan en desventaja en el conteo, tienen pocas posibilidades.

Después de enfrentarlo por primera vez el mes pasado, el toletero de los Yankees de Nueva York y tres veces MVP Aaron Judge observó que “casi básicamente la está soltando dentro del guante del receptor” debido a la extensión que Misiorowski logra con su estatura de 6′7″.

El analista de MLB Network y lanzador dos veces All-Star Ryan Dempster dice que Misiorowski le recuerda, en ese aspecto, al zurdo miembro del Salón de la Fama Randy Johnson, de 6′10″, porque sus manos parecen estar justo frente al plato para el bateador cuando sueltan la pelota.

“Puedes decirte a ti mismo que vas a hacer swing, pero tu cerebro no termina de procesarlo hasta que sale de la mano. Para cuando sale de su mano, ya está encima de ti. No he visto una recta así desde Kerry Wood”, afirmó Dempster afirmó.

La carrera de Wood se vio descarrilada por las lesiones, lo que alimentó preocupaciones de que los lanzadores de gran potencia sean propensos a destrozarse el brazo. Dempster señala que Misiorowski juega en una era con conteos de lanzamientos más bajos. Misiorowski también genera una velocidad de élite sin forzar de más.

“Sin duda está repitiendo su mecánica, y cuando repites tu mecánica, tiendes a mantenerte sano. Los tipos que no repiten la mecánica y se desajustan, y algo está un poco fuera de lugar, batallan con eso. De verdad creo que se mantendrá sano, al menos en mi opinión”, añadió Dempster.