West Sacramento, California. El jardinero de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, vuelve a estar en la lista de lesionados.

El equipo anunció antes del partido del jueves por la noche contra los Athletics que el 11 veces All-Star había sido incluido en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el isquiotibial derecho. Los Angels convocaron al jugador de campo Christian Moore, procedente del Salt Lake de la Triple A, como parte de una serie de movimientos.

Trout declaró a MLB.com que la lesión se produjo el miércoles, mientras corría hacia la primera base, durante la derrota por 8-1 de los Angels ante los Arizona Diamondbacks.

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“De anoche a hoy, la diferencia es como la noche y el día, así que eso es positivo para mí”, declaró Trout a MLB.com. “Anoche estaba un poco preocupado, pero tuve que coger un avión y estuve un rato sentado después de jugar, así que eso influyó un poco. Pero hoy me siento mucho mejor, así que no estoy demasiado preocupado por ello. No obstante, voy a hacer todo lo que pueda en la sala de fisioterapia y en el gimnasio para recuperarme”.

Las lesiones han lastrado a Trout durante gran parte de esta década. Desde que ganó su tercer premio al MVP de la Liga Americana en 2019, Trout solo ha disputado más de 82 partidos en una temporada en dos ocasiones: 119 en 2022 y 130 en 2025.

Trout, de 34 años, había disputado 74 de los 75 partidos de esta temporada, en la que ha vuelto a brillar. Tiene un promedio de bateo de .234, con un OPS de .866, 17 jonrones, 36 carreras impulsadas y siete bases robadas.

Al comenzar el jueves, lideraba la Liga Americana con 54 carreras anotadas, una cifra con la que compartía el segundo puesto en las Grandes Ligas, solo por detrás de James Wood, de Washington. Las 66 bases por bolas de Trout también le situaban en segunda posición en las Grandes Ligas, solo por detrás de Nick Kurtz, de los Athletics.

Trout fue el segundo jardinero de la Liga Americana con más votos en los resultados de la votación para el Juego de las Estrellas, publicados esta semana. Creció cerca de Filadelfia, donde se celebrará el próximo mes el Juego de las Estrellas de este año.

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La lesión de Trout supuso una oportunidad para Moore, que registraba un promedio de bateo de .333, con un porcentaje de llegada a base de .468, nueve jonrones, 45 carreras impulsadas y 10 robos en 51 partidos disputados en Salt Lake, donde jugó como segunda base, tercera base y en los jardines.

Moore registró un promedio de bateo de .198, con un porcentaje de embasado de .284, siete jonrones, 16 carreras impulsadas y tres bases robadas en 53 partidos con los Angels la temporada pasada.

Por otra parte, los Angels han convocado al lanzador diestro Ryan Johnson, procedente del Rocket City de la Doble A; han descartado al lanzador zurdo Drew Pomeranz y han enviado a Salt Lake al lanzador diestro Brett Kerry y al receptor Logan Porter.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.