Guadalajara, México. México aprovechó un error defensivo de Corea del Sur para ganar por 1-0 y convertirse el jueves en el primer equipo en clasificarse para la fase eliminatoria del Mundial de Fútbol, lo que llevó a los aficionados a salir a las calles de todo el país para celebrarlo.

Supone un gran triunfo para un equipo que en 2022 no logró superar la fase de grupos y que ahora ha ganado dos veces en casa ante un público eufórico. Los jugadores mexicanos celebraron la victoria en el centro del campo y saludaron a los aficionados, que vitoreaban y cantaban desde las gradas abarrotadas del Estadio Akron.

PUBLICIDAD

En cuanto sonó el pitido final, los mariachis comenzaron a cantar junto al Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, mientras miles de personas acudían al lugar desde todas las direcciones. Algunas calles de Guadalajara se llenaron de conductores que tocaban el claxon y de aficionados que coreaban y agitaban banderas mexicanas.

¡SE ABRE EL MARCADOR AZTECA!



Luis Romo aprovecha un error del guardameta de República de Corea y logra rematarla para romper las redes. pic.twitter.com/dHdkfsREk2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 19, 2026

Luis Romo marcó en el minuto 50 después de que el portero surcoreano Kim Seung-gyu chocara con el defensa Lee Gi-hyuk y se le escapara el balón dentro del área. Romo, tras hacerse con el balón suelto, no tuvo problemas para enviarlo a la portería vacía.

Los surcoreanos estuvieron a punto de empatar en el minuto 87, cuando el portero mexicano Raúl Rangel detuvo un remate de cabeza a bocajarro de Cho Gue-sung y, a continuación, realizó una parada aún mejor ante el intento de Yang Hyun-jun tras el rebote, estirando el brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea de gol.

“Fue muy rápido, fue una reacción instintiva”, dijo Rangel. “La verdad es que no sabría decirte qué vi, porque lo único que recuerdo es el momento del choque con mi compañero de equipo y que yo tenía el balón”.

México se clasifica en el Grupo A

México se proclamó campeón del Grupo A con seis puntos en dos partidos, tres más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 este jueves por la mañana en Atlanta.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a la fase eliminatoria, junto con los ocho mejores terceros. Por primera vez en la Copa del Mundo se disputará una ronda de 32 tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

PUBLICIDAD

“Lo hemos hecho muy bien”, declaró el seleccionador de México, Javier Aguirre. “No ha sido un gran partido, pero creo que nuestro rival no nos ha dejado hacer gran cosa. Aun así, hemos sido capaces de marcar, aprovechando ese error, además de otras dos o tres ocasiones”.

Aguirre afirmó que a los jugadores les sentó bien asegurarse la clasificación para la siguiente ronda ya en Ciudad de México.

“Alivia un poco la presión”, dijo. “Pero no para mí, sino para los jugadores. Están eufóricos, están muy contentos”.

México debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó y se impuso por 2-1 a la selección checa.

México cerrará la fase de grupos el miércoles contra la República Checa en Ciudad de México, mientras que Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica en Monterrey.

México nunca había ganado un partido del Mundial en su propio país fuera de la Ciudad de México. Antes de 2026, todos menos uno de sus nueve partidos del Mundial disputados en casa —entre los torneos de 1970 y 1986— se habían jugado en el Estadio Azteca, con un balance de cinco victorias y tres empates. Cuando jugó en Toluca en 1970, perdió por 4-1 ante Italia en cuartos de final.

El partido del jueves tuvo un comienzo poco brillante, ya que ninguno de los dos equipos creó ocasiones de gol significativas y ambos fueron abucheados con fuerza tras el pitido del descanso.

México, que ocupa el puesto 13, quedó eliminado en la fase de grupos hace cuatro años en Catar. Esto se sumó a siete eliminaciones consecutivas en octavos de final.

PUBLICIDAD

La estrella surcoreana Son Heung-min volvió a cuajar un partido decepcionante y fue sustituido en el minuto 57.

Aplausos para Son

Son, de 33 años, aspira a convertirse en el máximo goleador de Corea del Sur en un Mundial y en el jugador asiático con más goles en la historia de la competición. El exjugador del Tottenham, que actualmente milita en el Los Ángeles FC, llegaba a este Mundial con tres goles en sus tres participaciones anteriores en la competición.

Kim evitó que México ampliara su ventaja al realizar una difícil parada ante un disparo a bocajarro de Raúl Jiménez en el minuto 75.

Los surcoreanos siguieron presionando hasta el final, pero no consiguieron empatar.

Corea del Sur, que ocupa el puesto 22, participa por undécima vez consecutiva en el Mundial y por duodécima en total, más que ningún otro país asiático. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en el torneo que coorganizó con Japón en 2002. Desde entonces, los surcoreanos nunca han superado los octavos de final.

“El error que cometimos fue una lástima”, declaró el entrenador Hong Myung-bo.

Esta vez no había muchos asientos vacíos en Guadalajara, a diferencia de lo que ocurrió en el partido anterior entre Corea del Sur y la República Checa. La FIFA había achacado los asientos vacíos a los aficionados que permanecían de pie en los pasillos. La asistencia del jueves fue de 45,522 espectadores en un estadio con capacidad para 45,664 personas, que acogía a la selección nacional por primera vez.

Celebraciones y protestas

Las zonas de aficionados de todo México estaban abarrotadas antes del partido. En la más grande de ellas, situada en el Zócalo de Ciudad de México, los cánticos de apoyo a la selección nacional, con gritos de “¡¡Olé!" con cada pase, se mezclaban con un cántico homófobo —un insulto de una sola palabra que literalmente significa “prostituto” en español— que ya ha dado lugar a sanciones contra México y podría acarrear nuevas sanciones por parte de la FIFA.

En Guadalajara tuvieron lugar manifestaciones pacíficas organizadas por las familias de las 130 000 personas desaparecidas en México.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.