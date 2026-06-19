Nueva York. Los propietarios de las ligas de béisbol propusieron el jueves prohibir que los jugadores de escuela superior firmen con equipos de las Grandes Ligas, elevar la edad mínima para los jugadores amateurs internacionales y recortar los fondos destinados a las primas por fichaje en las negociaciones para un nuevo convenio colectivo.

El draft amateur para jugadores residentes en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico se reduciría de 20 rondas a 12 a partir de 2027, según la propuesta que las Grandes Ligas de Béisbol presentaron durante una sesión de negociación con el sindicato de jugadores.

Se pondría en marcha un draft idéntico de 12 rondas para prospectos internacionales, una propuesta que el sindicato ha rechazado en el pasado.

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A partir de 2028, un candidato elegible para el draft amateur tendría que haber cumplido al menos 20 años antes del 1 de septiembre del año de su firma y haber transcurrido dos años desde el año en que se graduó en el instituto, una restricción que también excluiría a los jugadores que hayan completado su primer año en un centro de formación profesional.

El draft amateur se inició en 1965; los estudiantes de secundaria pueden participar junto con los jugadores universitarios que estén cursando o acaben de terminar su tercer año.

Aumentar la edad mínima para firmar contratos probablemente haría que los jugadores tuvieran más edad al cumplir los requisitos para convertirse en agentes libres, lo que actualmente requiere seis años de servicio en las Grandes Ligas.

La MLB adujo el aumento de los ingresos en el béisbol universitario como justificación. Además, la MLB señaló que el 75% de los jugadores de secundaria fichados entre 2012 y 2019 no llegaron a las Grandes Ligas.

“La ampliación de las becas, las oportunidades NIL, el reparto de ingresos y las importantes inversiones en instalaciones y en el desarrollo de los jugadores han convertido al béisbol universitario en una vía cada vez más importante que está generando talento preparado para las Grandes Ligas a un ritmo acelerado. Al crear un sistema de draft centrado en jugadores en edad universitaria y hacer que la mayoría de los jugadores universitarios sean elegibles un año antes, más jugadores se beneficiarán tanto de una educación universitaria como de un entorno de desarrollo de élite mientras llegan al béisbol profesional —y, en última instancia, a las Grandes Ligas— más rápidamente", señaló la MLB en un comunicado.

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La MLB ha afirmado que no intentará reducir los 120 equipos de las ligas menores de los cuatro niveles superiores cuando negocie nuevas licencias de desarrollo profesional en 2030 para sustituir los acuerdos de 10 años que vencen.

En el caso de los jugadores aficionados internacionales, la edad mínima para firmar se elevaría a los 18 años a fecha de 1 de septiembre del año de la firma, frente a los 17 actuales.

Cada draft contaría por separado con 200 millones de dólares en fondos de firma en 2027. Habría límites máximos estrictos para cada draft.

Los equipos podrían intercambiar selecciones del draft, pero un club no podría ceder su selección de primera ronda en drafts consecutivos. Un equipo no podría adquirir más de tres selecciones adicionales entre las tres primeras rondas.

El gasto en bonificaciones por fichaje destinado a los jugadores elegibles para el draft amateur de 2025 ascendió a unos 402 millones de dólares, y los fondos destinados a bonificaciones por fichaje para 2026 aumentaron un 2.5 %.

Según la propuesta, cada equipo dispondría de la misma cantidad para gastar, en lugar del sistema actual, que concede más fondos a los equipos con peores resultados en la temporada anterior. Pittsburgh cuenta este año con algo más de 19 millones de dólares, mientras que el campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, dispone de apenas menos de 4 millones de dólares. Actualmente, los equipos pueden superar sus fondos y, a menudo, lo hacen hasta en un 5%.

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Los equipos han gastado alrededor de 193 millones de dólares en bonificaciones por el fichaje de jugadores amateurs internacionales en 2026. El actual periodo de fichajes se extiende del 15 de enero al 15 de diciembre de cada año, pero el primer draft internacional no se celebraría antes de septiembre de 2027 ni después de marzo de 2028.

La MLB propuso eliminar las selecciones de la ronda de equilibrio competitivo, que se instauró en 2023, y reducir el número de selecciones de la lotería del draft —que también se instauró en 2023— de seis a cuatro.

Las negociaciones comenzaron el 13 de mayo y las partes intercambiaron propuestas iniciales dos semanas después, cuando la dirección propuso un tope salarial por primera vez desde 1994, lo que provocó una huelga de siete meses y medio y la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.