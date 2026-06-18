Ciudad de México. Tras su dolorosa ausencia en Catar 2022, Colombia regresó al Mundial decidida a dejar huella.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo comenzó con buen pie su andadura en el Mundial de Ciudad de México al imponerse por 3-1 a la debutante Uzbekistán. Con una plantilla renovada, el trabajo iniciado por el técnico argentino hace cuatro años está dando sus frutos.

Los tres goles de la victoria fueron obra de jugadores que disputan su primer Mundial: Daniel Muñoz, Jaminton Campaz y Luis Díaz, la gran estrella de la selección colombiana. La lista de debutantes que destacaron también incluye a Gustavo Puerta, el factor sorpresa que se ganó la titularidad y fue decisivo para devolver a Colombia la ventaja en el marcador tras un empate provisional.

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¡COLOMBIA NO PARA!



En los últimos minutos, Jáminton Campaz cierra la victoria colombiana ante Uzbekistán. pic.twitter.com/Vj1CCkpJuU — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

El cuarteto forma parte de una nueva generación que ha vuelto a despertar ilusiones: 17 de los 26 convocados por Lorenzo participan en su primer Mundial.

Entre el entusiasmo típico de los debutantes y la quimera de un sueño hecho realidad, en México, Estados Unidos y Canadá, la selección cafetalera sueña a lo grande y quiere igualar o superar lo logrado en Brasil, donde alcanzó los cuartos de final en su mejor actuación histórica.

El sueño del chico

La victoria colombiana estuvo liderada por «Lucho» Díaz, quien no se dejó intimidar por las expectativas y demostró su carácter. Con un gol, una asistencia y su liderazgo, el delantero del Bayern de Múnich fue el protagonista de la fiesta amarilla de miles de colombianos que invadieron la capital mexicana antes y después del partido.

“He trabajado mucho para estar aquí en estos momentos. Y ahora estoy cumpliendo el sueño que tenía de pequeño: llegar a un Mundial con mi selección, con mi país”, dijo tras la victoria y al recibir el premio al mejor jugador.

Ante más de 80,000 aficionados, el sueño del chico se hizo realidad.

En vísperas del debut, Lorenzo ya había mostrado su apoyo a Díaz, quien se perfila como una de las figuras de este Mundial.

“No puede resistirse a la tentación de tener el balón en los pies”, señaló Lorenzo.

El entrenador, que defendió la camiseta de su Argentina natal en 1990 y ahora debuta como seleccionador, también se refirió a todos los jóvenes que han vuelto a hacer sonreír a toda una nación.

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“Lucho es así, va a hacer realidad el sueño de cualquier chaval de jugar un Mundial”, elogió. “El Mundial es el sueño de cualquier chaval, por muy recóndito que sea el rincón del mundo en el que viva”.

Ciclo de renovación

Desde que se puso al frente de la selección colombiana en 2022, Lorenzo ha apostado por una transformación de la plantilla y ha renovado la identidad del fútbol cafetalero.

El 62 % de los convocados vive por primera vez la experiencia de un Mundial y, en su debut, han causado una buena impresión: la victoria ha supuesto el 100 % de esta nueva generación.

Muñoz abrió el marcador para los colombianos en el minuto 40 y desató la alegría en un Azteca que se tiñó de amarillo. “Este tiene un toque más especial. El Mundial lo hace mucho más especial”, afirmó.

El centrocampista Puerta, la gran sorpresa en el once inicial de Lorenzo, también cuajó un gran partido, desempeñando un papel decisivo en el terreno de juego. Recuperó el balón en una zona de peligro, se enfrentó al rival y dio una asistencia para que Díaz marcara el 2-1 en un momento de tensión tras el empate uzbeko.

El centrocampista Jaminton Campaz fue otro de los que dejó huella. Entró en el minuto 72 en sustitución del capitán y referente James Rodríguez, no rehuyó la responsabilidad y puso el broche de oro a la victoria colombiana en los últimos instantes del partido. “Trabajamos para eso, fue un debut precioso, con gol”, dijo. “Colombia está llamada a grandes cosas”.

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El Azteca, sucursal de Barranquilla en México

Colombia logró su primera victoria en el Mundial en medio de la fiesta colombiana que se vivió en el Azteca, el estadio más grande de América Latina y el de mayor aforo de este Mundial.

Con un estadio lleno de 80 824 personas, el partido entre Colombia y Uzbekistán encabeza, junto con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la capital mexicana y el de Brasil y Marruecos en Nueva York, la lista de los tres encuentros con mayor asistencia en lo que va de campeonato.

Al seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, le pareció que estaban en Colombia y se notó la presión de jugar en casa. “Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.