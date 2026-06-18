Inglewood, California. El suplente Johan Manzambi marcó su primer gol en un Mundial con una extraordinaria volea en el minuto 74, y Suiza sacó a relucir sus armas en la recta final para imponerse el jueves por 4-1 a Bosnia-Herzegovina y tomar el control de su grupo.

Rubén Vargas marcó en el minuto 84 para los suizos, poco después de que Tarik Muharemovic fuera expulsado por una entrada peligrosa que dejó a Bosnia con 10 hombres. Manzambi volvió a marcar en el minuto 90 tras recibir un pase de Vargas, y el capitán Granit Xhaka cerró el marcador desde el punto de penalti en la última jugada del partido.

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Ermin Mahmic marcó en el cuarto minuto del tiempo añadido de la segunda parte para Bosnia, que aún tiene posibilidades de clasificarse para la fase de eliminatorias en lo que es apenas su segundo Mundial, tras mantenerse a la par de su rival hasta bien entrada la segunda parte.

Tras su decepcionante empate a 1-1 con Catar la semana pasada, Suiza dominó en gran medida el partido frente a los Dragons, que llegaban invictos en sus últimos nueve partidos oficiales.

Pero los suizos no lograron abrir el marcador hasta la brillante jugada de Manzambi, un joven de 20 años que juega en el Friburgo alemán, y luego la tarjeta roja a Muharemovic cambió el rumbo del partido.

Manzambi marcó tres minutos después de sustituir al destacado extremo Dan Ndoye. Manzambi saltó y remató a la perfección tras un intento de despeje de cabeza de Amar Memic, lo que desató una celebración desenfrenada en el SoFi Stadium.

Bosnia contó con el apoyo de una ruidosa afición, con decenas de miles de seguidores entre los 70,026 espectadores presentes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.