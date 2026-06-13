Milwaukee. Jacob Misiorowski ponchó a una cifra máxima en su carrera de 15 y lanzó un juego completo de un solo hit para guiar a los Brewers de Milwaukee a una victoria la noche del viernes por 6-0 sobre los Phillies de Filadelfia.

Misiorowski (8-2) no otorgó ninguna base por bolas al enfrentar al mínimo número de bateadores, con 95 lanzamientos, 74 de ellos strikes.

Con el lleno total en el American Family Field de pie, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó las manos en el aire en su primer juego completo en las Grandes Ligas.

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Jacob Misiorowski with a 103-MPH heater for his 15th strikeout to complete the shutout! pic.twitter.com/tcviI6bfDW — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) June 13, 2026

Los Brewers, que llegaban tras perder los dos últimos juegos de una serie de tres ante los Athletics en Las Vegas, se adelantaron 1-0 en la primera entrada: Christian Yelich recibió base por bolas abriendo el inning y el venezolano William Contreras lo remolcó con un doble de dos outs ante el abridor de los Phillies, Tanner Banks (0-4).

El venezolano Jackson Chourio agregó un sencillo impulsor en la sexta entrada.

Los Phillies colocaron al jardinero cubano Adolis García en la lista de lesionados de 60 días por un desgarro en el dorsal derecho.