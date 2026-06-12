West Sacramento, California. El alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, destacó la presencia de los aficionados que llenaban el Sutter Health Park antes de que los Athletics se enfrentaran a los Yankees de Nueva York en una serie reciente, entre los que se encontraban varios que llevaban camisetas con la inscripción “Sacramento” en la parte delantera.

Una región que a menudo se ha considerado de segunda categoría en comparación con los grandes mercados californianos, como el Área de la Bahía, Los Ángeles y San Diego, está disfrutando de su papel como parada en el camino de los errantes A’s y espera poder contar algún día con un equipo propio de la Major League Baseball, que se sume a los Kings de la NBA.

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“Lo sería todo”, afirmó McCarty. “Creo que siempre nos hemos considerado una ciudad de primera división. Tener un equipo aquí, en Sacramento, significaría mucho para nuestra ciudad y generaría una gran actividad económica a ambos lados del río”.

The #Athletics' new gold "Sacramento" alternate jerseys are proving to be a successful marketing move, resonating strongly with fans.https://t.co/UT1LXcV6KA — Bay Area Sports Nation (@BASportsNation) June 11, 2026

La región está llevando a cabo lo que ha denominado la “propuesta de Sacramento” con el fin de que se considere su ampliación, y a finales del mes pasado anunció un compromiso de 1,000 millones de dólares en fondos públicos y casi 800 millones más en inversión privada para este proyecto.

Todavía faltan elementos importantes en el plan. En concreto, la búsqueda de un inversor principal que adquiera el equipo acaba de comenzar, y varios candidatos ya han mostrado su interés. También existe incertidumbre sobre si la MLB tiene previsto ampliarse y cuándo lo hará, así como sobre la posición que ocupa Sacramento en la lista de posibles candidatos.

“Lo que tenemos aquí es solo un equipo de la NBA. Así que, sin duda, hay espacio para otro equipo”, afirmó Martha Guerrero, alcaldesa de West Sacramento. “Contamos con un mercado mediático sólido y la población está creciendo. Además, aquí también hay un buen crecimiento económico. Tenemos el potencial para desarrollar un mercado sólido para un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol aquí”.

Sacramento cuenta con un equipo destacado en el vigésimo mercado más grande de EE. UU.

Sacramento es el vigésimo mercado televisivo más grande del país y el mayor que cuenta con un solo equipo en la MLB, la NBA, la NFL, la NHL, la MLS y la WNBA. El área metropolitana, que cuenta con unos 2.7 millones de habitantes, sigue siendo considerada por algunos como una extensión de la zona más glamurosa de la bahía de San Francisco.

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La región está a prueba como sede de la liga mayor, al acoger temporalmente a los A’s, que disputan su segunda de las tres temporadas previstas en West Sacramento tras abandonar Oakland y a la espera de que se construya su nuevo estadio en Las Vegas. Los A’s tienen previsto jugar una temporada más aquí antes de la mudanza, y el equipo ya está disputando dos series esta semana en la zona de Las Vegas.

La asistencia ha pasado de 9,487 espectadores por partido la temporada pasada a 10,820 en las 28 jornadas disputadas en casa esta temporada, con 12 partidos con entradas agotadas en un estadio con capacidad para algo más de 12,000 espectadores por partido. Pero las autoridades locales confían en que un equipo a tiempo completo contaría con aún más apoyo en un nuevo estadio construido justo al lado del actual estadio de la Triple A.

“Desde nuestro punto de vista, conseguir que la Major League Baseball se instale aquí es, en realidad, una declaración de intenciones sobre quiénes somos”, afirmó Barry Broome, presidente y director ejecutivo del Greater Sacramento Economic Council. “Nos encanta el béisbol. En el fondo, todo el mundo reza para que nos llame John Fisher (el propietario de los A’s) y nos diga: “¡Ja, me quedo!”. Nadie quiere admitir que reza por eso todos los días. Pero nos encantan los Athletics. Sería genial, pero no ha sido así. Se van a Las Vegas, así que tendremos que traer nuestro propio equipo, lo cual nos parece bien".

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Sacramento cuenta con 1.800 millones de dólares en compromisos para un nuevo estadio

El grupo de Sacramento ha recaudado 800 millones de dólares procedentes de terrenos situados cerca del actual estadio de béisbol de las ligas menores y de inversiones privadas, y cuenta con 1,000 millones de dólares de financiación pública, procedente principalmente de los impuestos sobre la propiedad de la zona.

Aunque los economistas han expresado sus dudas sobre la conveniencia de la inversión pública en estadios y el propio McCarty votó en contra de la financiación del pabellón de la NBA de Sacramento cuando formaba parte del ayuntamiento, él cree que este plan tiene más sentido.

“Eso tuvo un mayor impacto en el presupuesto general”, afirmó al referirse al plan que dio lugar a la construcción del Golden 1 Center, inaugurado en el centro de Sacramento en 2016. “Creo que este es el acuerdo más justo para los contribuyentes y los socios a la hora de llevar a cabo los grandes proyectos que tenemos previstos”.

Aún no hay un calendario para la ampliación de la MLB

La prioridad principal de la MLB es negociar un nuevo convenio colectivo con el sindicato. El comisionado Rob Manfred declaró la semana pasada que la MLB ha comunicado a las ciudades interesadas que la decisión sobre la posible ampliación no se tomará hasta que se haya cerrado el convenio colectivo.

Entre las demás ciudades que compiten por conseguir un equipo, en caso de que esto llegara a suceder, se encuentran Charlotte (Carolina del Norte); Montreal; Nashville (Tennessee); Portland (Oregón); y Salt Lake City. Es probable que la mayor competencia de Sacramento sean las demás ciudades del oeste.

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“Creo que el tamaño y el alcance del mercado son realmente nuestra principal ventaja”, afirmó Broome. “Además, hemos demostrado que ahora contamos con un acuerdo para un estadio llave en mano. Esto puede hacerse realidad con la firma del alcalde y del administrador municipal. No tenemos que aprobar un bono ni nada por el estilo. Nos llevó cuatro meses recaudar 800 millones de dólares. Creo que la gente subestima a Sacramento. Hay mucho dinero en esta ciudad. Hay mucho poder económico en esta ciudad. Podemos hacerlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.