Nueva York. Sentado entre una multitud que brindaba con sus cervezas en un bar de fútbol de Manhattan el primer día del Mundial, George Carson se describió a sí mismo como un gran aficionado al fútbol que espera poder ver los 104 partidos del torneo mundial.

¿Y el sábado?

“Podríamos ver el partido de los Knicks”, dijo.

En la mayoría de los países que acogen el Mundial, el fútbol es una obsesión. Pero con los Knicks de Nueva York liderando por 3-1 la serie al mejor de siete de la Final de la NBA contra San Antonio, y a una victoria de su primer título desde 1973, la atención seguramente se dividirá este fin de semana.

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What was it like on the streets of New York after the Knicks' Game 4 comeback win over the Spurs?



It was pandemonium on Wednesday night once they came back from a historic 29-point deficit. pic.twitter.com/aKdsye7F5w — The Athletic (@TheAthletic) June 12, 2026

Los Knicks pueden hacerse con el título con una victoria en el quinto partido, el sábado por la noche. El inicio del partido tendrá lugar poco después de que Brasil y Marruecos terminen su partido del Mundial en Nueva Jersey, y coincidirá directamente con el enfrentamiento entre Escocia y Haití.

“Quiero ver todos los partidos del Mundial, pero para nosotros, los Knicks siguen siendo la prioridad”, dijo Carson, de 38 años, mientras él y un amigo veían la ceremonia inaugural del Mundial en The Football Factory at Legends, un bar de fútbol cerca del Madison Square Garden. “Probablemente vea el resumen (del fútbol) más tarde”.

Los Knicks han cautivado a Nueva York, pero incluso algunos de sus seguidores más acérrimos ya tienen la atención dividida. Horas antes de sentarse en primera fila para presenciar la histórica remontada de los Knicks en el cuarto partido en el MSG, el director de cine Spike Lee se vistió de verde y dorado para visitar el centro de entrenamiento de los Knicks en Nueva Jersey el miércoles.

Brasil se enfrentará a Marruecos en su primer partido en East Rutherford, Nueva Jersey, a las 6:00 p.m. en horario de Puerto Rico, en un encuentro que está previsto que termine unos 30 minutos antes de que comience el partido de la NBA en Texas. El partido entre Escocia y Haití en Massachusetts dará comienzo a las 9:00 p.m..

The Football Factory cuenta con 20 pantallas, suficientes para satisfacer a todos los aficionados.

“Espero que lo zanjen el sábado por la noche, para que podamos decir simplemente: “Bien hecho, Knicks”. Que celebren su desfile y ya está. Ahora podremos concentrarnos en el fútbol", dijo Jack Keane, el propietario irlandés de The Football Factory.

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El bar de Keane acoge a peñas de aficionados del París Saint-Germain, el Chelsea, el Aston Villa, el Leeds y el AC Milan. Calcula que más de 2,000 personas pasaron por su bar el miércoles por la noche, cuando los Knicks ganaron el cuarto partido.

“El público de los Knicks era igual que el de la final de la Liga de Campeones”, dijo.

El bar Keane’s cobraba una entrada de 20 dólares, con una bebida incluida, para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

A unos 10 minutos a pie hacia el sur y el este, los aficionados también hacían cola para entrar en el Smithfield Hall, donde se reúnen los clubes de aficionados del Manchester United, el West Ham, el Nottingham Forest, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, la Roma y el Marsella.

“Normalmente, en los deportes estadounidenses, como duran más, a la gente no le gusta estar de pie”, dijo Kieron Slattery, un irlandés que es copropietario del Smithfield. “En el caso de los Knicks ahora mismo, están de pie. Es como el ambiente de un partido de fútbol”.

La mayoría de los aficionados que vieron el partido del jueves eran neoyorquinos, muchos de ellos procedentes de otras partes.

Ryan Cole, un británico de 44 años natural de Southampton que lleva doce años viviendo en Nueva York, llevaba puesta una camiseta de Inglaterra y espera conseguir una entrada para el partido de la fase de grupos de los Tres Leones contra Panamá el 27 de junio. Su abuelo, William Cole, fue juez de línea en la Liga inglesa; él tiene un programa con el nombre de su abuelo de un partido entre el Manchester y el Chelsea de 1952.

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“Se ve una marea de camisetas por todas partes, lo cual es increíble”, comentó refiriéndose a las equipaciones de fútbol y a la ropa de los Knicks. “Es increíble estar en Nueva York todo el tiempo, pero ahora en particular, con los Knicks, con el Mundial y con el verano, no podría estar más feliz”.

Uno de sus amigos, Joel Ramírez, de 46 años, es un neoyorquino originario de Dallas cuyos padres son mexicanos. Durante el Mundial de 2022, vio los partidos en diferentes restaurantes de comida étnica que tenían vínculos con alguno de los equipos que se enfrentaban, como el Sunset Park de Brooklyn para México. Cree que el sábado habrá más aficionados al fútbol en los bares que seguidores de los Knicks.

“Sin duda alguna, habrá muchos más aficionados al fútbol en la ciudad”, dijo. “Yo veré los dos”.

Los bares de fútbol de Nueva York abren temprano los fines de semana para que los aficionados puedan ver los partidos que se disputan a la hora del almuerzo en Inglaterra y Europa. El Mundial es otra historia.

“Si nos fijamos en la Premier League, sigue siendo un mercado de nicho. Hay gente que la ve y gente que no”, dijo Keane. “El Mundial es lo más importante. Es la gran fiesta. Todo el mundo tiene una camiseta en el armario. Todo el mundo va a reivindicar su propia identidad o la de un padre o un abuelo, para subirse al carro”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.