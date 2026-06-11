Madrid. El Real Madrid traerá de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club, confirmó este jueves el gigante español.

El técnico portugués llega con un contrato de tres años y comenzará oficialmente su segunda etapa el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada, indicó el club.

Mourinho no dejó a nadie indiferente en España con su estilo de dirección abrasivo, aunque innegablemente exitoso, cuando entrenó por primera vez al Madrid de 2010 a 2013.

Durante su primera etapa, llevó al Madrid a un título de liga española y una corona de la Copa del Rey. Sin embargo, se le recuerda más por su personalidad confrontacional, que terminó dividiendo a su propio vestuario y alienando a todos salvo a los aficionados más acérrimos, así como a gran parte de la prensa local.

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Ahora heredará a un equipo que no ha estado a la altura y se reincorporará a un club sumido en el desorden.

El Madrid no ha ganado un título importante en dos años con el delantero estrella Kylian Mbappé a bordo. El club pasó por dos entrenadores, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, esta temporada.

El equipo que ha ganado 15 copas europeas, además, se han visto avergonzados por una serie de episodios poco decorosos. Hubo una pelea entre jugadores, aficionados abucheando al equipo y futbolistas cuestionando las decisiones de Arbeloa.

El presidente del club, Florentino Pérez, añadió a la sensación de un club en crisis en la conferencia de prensa para anunciar que convocaría elecciones anticipadas, que luego ganó, mientras arremetía contra los medios por lo que consideró una campaña para obligarlo a dimitir.

La reelección de Pérez allanó el camino para el regreso de Mourinho.

La primera etapa de Mourinho avivó la rivalidad con el Barcelona

Mourinho célebremente se autoproclamó “El Especial” hace más de dos décadas cuando fue presentado como entrenador del Chelsea, tras haber llevado al FC Porto a un sorprendente título de la Liga de Campeones en 2004.

Estuvo a la altura de esa jactanciosa afirmación, convirtiendo al Chelsea en campeón de la Liga Premier antes de conducir al Inter de Milán al título de la Liga de Campeones de 2010, derrotando en el camino hacia la final a un Barcelona aparentemente imparable.

Eso convenció a Pérez de que Mourinho era el entrenador ideal para derribar a un Barcelona liderado por Pep Guardiola y Lionel Messi en La Liga.

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La rivalidad entre Mourinho y Guardiola llevó los enfrentamientos entre sus clubes a nuevas alturas.

Tras una derrota en 2011 ante el Barcelona, Mourinho indignó a los aficionados rivales, y a muchos neutrales, al decir que “le daría vergüenza” ganar una Liga de Campeones como lo hizo Guardiola, afirmando que el Barcelona era favorecido por los árbitros. Mourinho incluso llegó a lo físico, metiéndole un dedo en el ojo a un asistente de Guardiola durante un altercado entre sus equipos más tarde ese año.

Pero después de ganar el título de La Liga en 2012, el Madrid y Mourinho se separaron en 2013 con tres años restantes en su contrato. Eso ocurrió tras una sorpresiva derrota en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y con informes de prensa de que se había enemistado con algunos de sus jugadores, como el favorito de la afición Iker Casillas.

Puede que Mourinho ya no sea tan especial

Ahora, con 63 años, Mourinho ha perdido su estatus de campeón en serie que solo entrena a los clubes de élite.

Su brillante carrera se ha apagado tras un frustrante paso por el Manchester United de 2016 a 2018. Desde entonces, ha entrenado al Tottenham, la Roma, el Fenerbahce y, la temporada pasada, al Benfica.

Su único trofeo desde que dejó el United fue la Conference League de 2022, la competición de tercer nivel de Europa, ganada con la Roma.

Pero parece que Pérez cree que la experiencia de Mourinho y su fuerte personalidad son justo lo que el Madrid necesita para enfrentarse a un Barcelona que vuelve a ser dominante gracias a su nuevo talismán, Lamine Yamal.