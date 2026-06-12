México inauguró el Mundial el jueves con una contundente victoria por 2-0 sobre Sudáfrica ante un ruidoso público local en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Este viernes, tanto Estados Unidos como Canadá tendrán la oportunidad de empezar con buen pie ante sus respectivas aficiones.

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial en el minuto nueve, al rematar un centro entre las piernas del portero sudafricano Ronwen Williams. «El Tri» puso el 2-0 a mediados de la segunda parte, cuando el veterano Raúl Jiménez conectó un cabezazo que acabó en el fondo de la red.

Fue un momento emotivo para Jiménez, que tenía lágrimas en los ojos mientras el público mexicano rugía de alegría. Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras una espeluznante colisión en 2020, pero ha relanzado su carrera y ahora ha marcado su primer gol en un Mundial.

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En el último partido del jueves, Corea del Sur remontó y se impuso por 2-1 a la República Checa en Guadalajara (México). Los tres goles se marcaron en una entretenida segunda parte.

Qué ver el 12 de junio

Canadá contra Bosnia y Herzegovina, a las 3:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde Toronto (FOX/Telemundo/Peacock)

Estados Unidos contra Paraguay, a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde Inglewood, California (FOX/Telemundo/Peacock)

Canadá busca su primera victoria en la Copa del Mundo en Toronto

Los canadienses buscan su primera victoria en un Mundial cuando se enfrenten a Bosnia-Herzegovina el viernes, tras haber caído por 0-3 tanto en 1986 como en 2022. Canadá ha ido en ascenso en el mundo del fútbol durante la última década, situándose en el puesto n.º 30 de la clasificación de la FIFA tras estar por debajo del puesto 100 en 2017. El delantero Jonathan David —que juega en el club italiano Juventus— es el máximo goleador de la historia del país, con 39 goles en 77 partidos.

Bosnia participa en su segundo Mundial y el primero desde 2014, año en el que el país quedó eliminado en la fase de grupos.

Estados Unidos espera que los partidos en casa supongan un gran avance de cara al Mundial

Los estadounidenses —que llegan al torneo ocupando el puesto 17 en la clasificación de la FIFA— esperan que jugar en casa les permita dar un gran salto en este Mundial. Estados Unidos se ha clasificado para la fase eliminatoria en cuatro de los últimos seis Mundiales en los que ha participado, pero no ha logrado superar los cuartos de final. El seleccionador Mauricio Pochettino fue contratado en 2024 tras pasar con éxito por varios clubes europeos. Se trata de un gran torneo para el delantero Christian Pulisic, que llega a este Mundial en su mejor momento y con grandes expectativas.

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El primer rival de Estados Unidos, Paraguay, es el equipo peor clasificado del Grupo D, en el puesto 47, y vuelve a disputar el Mundial por primera vez en 16 años. Ramón Sosa y Julio Enciso se encuentran entre los mejores jugadores del equipo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende los precios de las entradas para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el miércoles los precios de las entradas para el Mundial y afirmó que «si nosotros hacemos algo mal, probablemente todos los que venden entradas en Norteamérica también lo estén haciendo».

También afirmó que la FIFA no tenía poder para conseguir que el Gobierno de Estados Unidos admitiera a un árbitro somalí, y elogió su capacidad para lograr que la selección iraní pudiera entrar en Estados Unidos.

La FIFA fijó el precio de las entradas a partir de 140 dólares para los partidos de la fase de grupos, pero las entradas normales para la final del 19 de julio, que se disputará en las afueras de Nueva York, alcanzaban los 8.680 dólares, y las de la zona VIP, hasta los 73.200 dólares. Subió los precios de la final a 10.990 dólares y luego a 32.970 dólares.

Tras numerosas críticas, la FIFA puso a disposición de las federaciones nacionales entradas a 60 dólares para sus aficionados habituales. Infantino afirmó que se pusieron a la venta 130 000 entradas en esa categoría.

Tres tarjetas rojas en el partido inaugural, dos de ellas para Sudáfrica

Los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane —junto con el mexicano César Montes— fueron expulsados del partido inaugural del Mundial tras recibir sendas tarjetas rojas.

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Sithole cometió una falta sobre Brian Gutiérrez cuando este se dirigía hacia la portería al comienzo de la segunda parte, lo que le valió la primera tarjeta roja. Zwane fue expulsado al final del partido tras golpear en la cara con la mano izquierda al mexicano Roberto Alvarado.

Las expulsiones obligaron a Sudáfrica a jugar con un jugador menos durante gran parte del partido. Además, ambos jugadores están sancionados para el próximo partido de la fase de grupos, que el equipo disputará el próximo jueves contra la República Checa.

México tampoco se libró de una expulsión: Montes vio la tarjeta roja en el tiempo de descuento tras una dura falta sobre Khuliso Mudau.

Más noticias sobre el Mundial

— La selección de los Países Bajos llega al Mundial como, posiblemente, la mejor que jamás haya ganado, y hay recordatorios por todas partes

— La camiseta de Haití para el Mundial se considera demasiado política, lo que recuerda la censura que sufrió su uniforme para los Juegos Olímpicos de Invierno

— El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende los precios de las entradas para el Mundial y afirma que los aficionados «deberían relajarse» en relación con la denegación de acceso al árbitro en EE. UU.

— Shakira protagoniza la ceremonia de inauguración del Mundial, en el que México se enfrenta a Sudáfrica, en imágenes

Estadísticas del día

— Las tres tarjetas rojas del partido entre México y Sudáfrica constituyeron el mayor número registrado en un partido inaugural en la historia del Mundial. El récord de tarjetas rojas en un partido del Mundial lo ostentan Portugal y Países Bajos, que en 2006 vieron cómo dos de sus jugadores eran expulsados en cada equipo.

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— Pulisic suma 33 goles con la selección de Estados Unidos, lo que le convierte en el máximo goleador entre los jugadores en activo y el quinto en la historia del país. Clint Dempsey y Landon Donovan comparten el primer puesto de la clasificación con 57, Jozy Altidore es tercero con 42, mientras que Eric Wynalda ocupa el cuarto lugar con 34.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.