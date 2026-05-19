El guardabosque de los Poetas de Juana Díaz, Jadiel Sánchez, fue seleccionado Novato del Año de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, con el respaldo contundente de los periodistas deportivos, narradores y comentaristas que participaron en la votación.

El integrante del equipo juanadino obtuvo 115 puntos, seguido por Luisiel Rivera (Maunabo) con 68, Dilan Rosario (Gurabo) con 65, Julio Cajigas (Vega Baja) con 35 y Giulliano Allende (Maunabo) con 20. Otros candidatos sumaron en total 17 puntos.

“Súper agradecido. Es una noticia que marca a uno. El trabajo diario que uno hace, de verdad que esto significa mucho. Estoy bien agradecido”, dijo el jugador de 25 años y natural de Arroyo.

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En su primera temporada en la Doble A, Sánchez bateó para .313 con 25 hits, de los cuales tres fueron dobletes y cuatro jonrones. Empujó 17 carreras y anotó 17.

Su labor fue importante para llevar a Juana Díaz al liderato de la sección Sur con marca de 13-7, luego de haber quedado eliminado en 2025 al terminar en la quinta posición.

“La Doble A me ha tratado bien, es una experiencia nueva. No tengo una queja del equipo de Juana Díaz, de verdad que además de ser un equipo es una familia. Hemos jugado tremendo béisbol, hemos sido fuera del terreno una familia y yo creo que en la unión está a la fuerza y eso es lo que se ha visto en el equipo de nosotros”, indicó Sánchez.

“Se lo dedico a mi familia, al equipo de los Poetas, de verdad que han estado ahí conmigo durante todos estos 20 juegos y de verdad que súper contento y agradecido con Dios”, agregó.

En el proceso de votación, Sánchez recibió 28 votos de primer lugar de los 59 participantes. Rivera obtuvo 15 y Rosario ocho.