Los Cangrejeros de Santurce presentaron oficialmente este martes a Eddie Romero como su nuevo chief baseball officer, una integración dirigida a fortalecer la estructura deportiva de la franquicia de cara a la defensa del campeonato en la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Romero, nacido en Santurce y con más de 20 años dentro de la organización de los Red Sox de Boston, se desempeña actualmente como asistente del gerente general de la novena bostoniana, Brian O’Halloran.

El nuevo ejecutivo reconoció en un conservatorio con los medios de comunicación del país, dentro de las facilidades de Multinational Insurance Company en San Juan, que trabajar con Santurce siempre fue una aspiración personal debido a que su padre y su padrino fueron jugadores de la franquicia.

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“Esta siempre fue una meta para mí, especialmente con una franquicia como esta. Este equipo siempre tuvo un rol especial para mí y para mi familia”, sostuvo Romero.

De izquierda a derecha; Christian Adam (gerente general), César Collins (asesor deportivo), Eddie Romero, (chief baseball officer), Carlos Iguina (presidente de los Cangrejeros) y Juan Flores Galarza (presidente de la LBPRC). ( Suministrada )

El ejecutivo dejó claro que su enfoque en el equipo crustáceo será reforzar una plantilla que ya viene de conquistar el campeonato bajo la dirección del mánager venezolano Omar López.

“Nuestro enfoque ha sido mejorar el equipo, mejorar lo que ya es un róster fuerte, impresionante y ganador. Queremos asegurar ser el equipo más preparado, más detallado, más competitivo y que tenga ese deseo para repetir como campeón”, indicó.

Dentro de los primeros movimientos, Romero comentó la contratación del exdirigente de los Leones de Ponce, Andy González como coach de tercera base.

Asimismo, mencionó las firmas ya conocidas del toletero Anthony García, el lanzador derecho Dereck Rodríguez y la extensión del jardinero Joneshwy Fargas. El equipo crustáceo perdió en la agencia libre al guardabosque Rubén Castro y al abridor Adalberto Flores.

“Todo esto lo hacemos para combinar el talento veterano con la trayectoria alta del talento joven. Son jugadores que conocen la liga, que están desde temprano con nosotros y, lo más importante, saben ganar”, señaló Romero, quien también mencionó nombres como Eduardo Rivera, Jordan Morales y Edwin Arroyo entre las piezas jóvenes que podrían aportar en la próxima campaña.

Por su parte, el presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina, destacó el impacto que tendrá Romero dentro y fuera del terreno.

“La integración de Eddie nos brinda acceso a las mejores prácticas de MLB y nos vamos a asegurar de enriquecer a la franquicia y a nuestra liga con ese conocimiento”, dijo Iguina.

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Iguina adelantó que tienen en agenda coordinar iniciativas comunitarias junto a la organización de Boston.

“Ya estamos hablando de iniciativas con los Red Sox para ayudar en el compromiso social que tenemos los Cangrejeros”, añadió.

De las prioridades

Romero aseguró que una de las primeras conversaciones que ha sostenido con López han estado enfocadas en fortalecer el cuerpo monticular y evaluar las mejores opciones de refuerzos para la próxima campaña.

De hecho, el asesor del conjunto, César Collins, indicó que la organización trabaja para retener a varios de los importados que ayudaron en la conquista de su título número 17. Entre ellos mencionó a Andrew Baker, Yohandy Morales y Blane Abeyta.

“Es bien prematuro para poder asegurar que hay un nombre ya confirmado para repetir. Lo que puedo adelantar es que en conversaciones con la gran mayoría de ellos, todos tienen el deseo y la intención de venir. Su pasantía en Puerto Rico fue muy buena”, dijo Collins.

Abonados

Los Cangrejeros, además, anunciaron que el miércoles comenzará oficialmente el proceso de renovación de abonados para la nueva temporada. La venta para nuevos arrancará el 1 de junio.

Para la pasada campaña, indicó Iguina, la franquicia contó con alrededor de 700 socios.

El presidente aprovechó el espacio para presentar la camiseta exclusiva que recibirán los abonados. Esta incluye el emblemático número 21 del legendario Roberto Clemente, así como el número 17 en los bordes de las mangas, en representación de los campeonatos conquistados.