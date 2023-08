Atlanta, Georgia. “Hola, Joe. Bienvenido a los Braves. Vamos por el campeonato”.

Esas fueron las palabras de Alex Anthopoulos, gerente general del equipo de Atlanta, justamente luego de haber realizado el cambio que trajo al relevista puertorriqueño Joe Jimenez a su novena el pasado 7 de diciembre. Luego de seis temporadas con los Tigers de Detroit en las Grandes Ligas, el lanzador pasó de un equipo sumido por muchos años en la mediocridad a un súper contendor.

“Me tomó por sorpresa el cambio. No me lo esperaba. Estaba recuperándome de una operación que tuve, y preparándome para esta temporada cuando me informaron. De inmediato me emocioné mucho, ya que llegar a una organización como esta, que todos los años compite por el título, me dará la oportunidad de llegar a postemporada por primera vez en mi carrera”, expresó Jiménez a Primera Hora durante la serie de esta semana ante los Yankees de Nueva York en el Truist Park en Atlanta.

“La acogida ha sido estupenda. Desde que me cambiaron, este equipo me recibió con los brazos abiertos y me han hecho parte de su familia. La química es increíble, y acá nadie tiene egos. Me siento bien a gusto en estar acá”.

Ocho meses después de haber sido adquirido, Jiménez y los Braves están mirando cada día con más claridad que las palabras e Anthopoulos no fueron una mera bienvenida motivacional, sino una declaración firme sobre lo que Atlanta persigue este año. Completada la acción hasta el miércoles, los Braves encabezan la tabla de posiciones de la Liga Nacional con foja de 78 victorias y 42 reveses. Son de hecho, el equipo de mejor récord en todo el béisbol. Y lo han logrado al poder montar la mejor ofensiva de la liga, gran defensiva y un sólido pitcheo. No en balde, la escuadra dirigida por Brian Snitcker ha hecho que en Atlanta sea ya una ilusión que el equipo compita este año por otra Serie Mundial, tal como lo hicieron al ganarlo todo en el 2021.

Joe Jiménez y el receptor de los Braves, Travis d'Arnaud, estrechan manos al cierre de un partido de esta semana ante los Yankees. ( Harkim Wright Sr. )

“Hace poco leía que este equipo será uno de los mejores en la historia en base a los números. Este equipo está hecho para ganar, y todos lo tenemos bien presentes. Para mí es un honor y privilegio poder ayudar al equipo en estos esfuerzos”, añadió Jiménez, quien fuera nombrado al Juego de Estrellas en el año 2018 en el roster de la Liga Americana.

Para Jiménez, tener la oportunidad de formar parte del sexto mejor bullpen de la liga (3.86 ERA), comandado por los estelares lanzadores Spencer Strider y Charlie Morton, sirve de gran aprendizaje.

“Me siento bien a gusto en cómo se me ha tratado hasta el momento. Para tener tantos grandes jugadores, aquí nadie se cree más que nadie y todos entienden el valor del colectivo. En todo momento buscamos como ayudarnos entre si a alcanzar la mejor versión de cada cual. Tenemos una buena racha en el bullpen, y a nuestro beneficio se reintegran de lesión Minter (A.J.) e Iglesias (Raisel). Tenemos la ilusión de llegar a la Serie Mundial nuevamente, y seguiremos trabajando arduamente hacia eso”, concluyó el relevista de 28 años.

Your @attorneyjohnfoy Strong Arm Braves Pitcher of the Month for July: Joe Jiménez! 💪#ForTheA pic.twitter.com/2dyVZTu4HW — Atlanta Braves (@Braves) August 1, 2023

Jiménez, quien no vio acción con el Team Rubio el pasado marzo en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en el área lumbar, se disfruta de una temporada saludable con su nuevo equipo.

“Tenía la ilusión de ir al Clásico Mundial de Béisbol y representar a Puerto Rico, pero desafortunadamente no pude hacerlo debido a la lesión. Esa misma lesión se extendió hasta principios de temporada, pero gracias al apoyo del equipo y el cuerpo médico, hoy me siento bien y en óptima condición para ayudar al equipo en lo que sea que se me pida”, destacó quién ha relevado a los Braves en 43 entradas durante 44 partidos de la temporada 2023 con efectividad de 1.37 de ERA en los últimos 26 compromisos.

Tras su llegada a los Braves, Jiménez firmó un contrato de una temporada valorado en $2.7 millones.