Luego de pegar el hit que decidió el partido del jueves ante Mayagüez y que le dio el campeonato a los Criollos, Johneshwy Fargas se disfrutó el momento al máximo, al igual que el sábado se gozó la caravana de celebración de los bicampeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) por las calles del municipio de Caguas.

Y así ha vivido los meses de diciembre y enero, saboreando cada momento. Ahora le toca la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

Con el cierre laboral vigente en Major League Baseball todas las labores se paralizaron y Fargas quedó en una posición singular: es agente libre pero no puede conversar ni negociar con ningún equipo porque terminó la temporada con el equipo de liga mayor de los Cubs de Chicago.

“Entonces, ahora estoy pilla’o, porque como terminé en Grandes Ligas no puedo hacer ningún acuerdo”, manifestó el trujillano de 27 años que milita con los Criollos de Caguas en la pelota invernal.

“Así que me estoy viviendo el momento. La meta primero era ganar el campeonato, luego estar ready para la Serie del Caribe y ganar por Puerto Rico, y luego ver qué sucede en Estados Unidos. Ahora mismo está todo paralizado. Pero yo controlo lo que está en mis manos, que es entrenar y prepararme para cuando regrese el béisbol ir a dar lo mejor de mí”, sostuvo el jardinero.

Fargas, egresado de la Puerto Rico Baseball Academy and High School de Gurabo, logró debutar en las Grandes Ligas en el 2021 cuando firmó un contrato de liga menor con la organización de los Mets de Nueva York que incluyó una invitación a los campos primaverales. Entre 2013 y 2019 jugó en liga menor para los Giants de San Francisco.

Fargas, quien fue el Jugador Más Valioso de la LBPRC en la campaña 2020-21, bateó para el ciclo en los entrenamientos del 2020 pero no jugó ese año por la cancelación debido al COVID. Estuvo en el grupo de 60 jugadores de los Mets, pero pasó todo el año en el sitio de entrenamiento alterno.

Volvió a firmar con los Mets y el 17 de mayo del pasado año, luego de lesiones de varios de los jardineros del equipo grande, fue llamado a las Mayores y debutó en el jardín central en un juego en el que registró su primer hit.

Abrió los próximos seis partidos de los Mets antes de que una colisión contra la verja en el Citi Field le provocara un desgarre del hombro izquierdo el 24 de mayo. El 19 de julio fue designado para asignación por los Mets.

Cuatro días más tarde fue reclamado de ‘waivers’ por los Cubs de Chicago y fue asignado a su equipo de nivel AAA antes de volver a subir el 31 de julio. Tras una pobre producción en un equipo que salió de jugadores como Javier Báez, Kris Bryant y Anthony Rizzo, los Cubs le pusieron en ‘waivers’, no fue reclamado y regresó a las menores, desde donde fue reclamado para los últimos cuatro juegos de la campaña debido a casos de COVID en el equipo de las Mayores. Al terminar la campaña, Chicago lo dejó en libertad.

“Ahora mismo soy agente libre porque estaba en liga menor. No estaba protegido por el roster de 40, así que automáticamente quedo libre”, relató.

Así que vino a Puerto Rico, como lo ha hecho cada invierno desde el 2013, para disfrutar el jugar ante su gente. “Aquí está mi familia y mucha de la gente que no ha podido ir a verme jugar en Estados Unidos tuvo la oportunidad. Me gusta venir y dar lo mejor de mí”.

“La liga de Puerto Rico siempre me ayuda y me prepara, y me encanta jugar ante mi gente. Además, en Puerto Rico yo pongo a prueba todo lo que necesito mejorar y lo voy trabajando. Lo hago en juego y pierdo el miedo de fallar, y cuando llego (a Estados Unidos) ya estoy preparado”, agregó.

Fargas, entonces, seguirá, como expresó, tomando las cosas paso a paso en nombre del béisbol, que es su pasión y su empleo al final del día.

“Cuando vuelva el béisbol, hay mucho agente libre y hay que esperar que firmen. Hay que confiar en Dios y cuando sea el momento, ahí estaré”, indicó. “No necesariamente tengo que regresar con los Cubs. No tengo preferencia. Solo pienso en la oportunidad y en el bienestar de mi familia. Dondequiera que sea ahí estaré y daré lo mejor de mí”.