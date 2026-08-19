La complicada primera temporada de Jorge Polanco con los Mets de Nueva York probablemente terminó el miércoles, cuando fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por bursitis en el tobillo izquierdo.

El mánager interino Andy Green indicó que está previsto que Polanco se someta a una cirugía en breve.

“Ha llegado a un punto en el que simplemente no puede librarse del dolor. Ha salido ahí y se ha esforzado. Ha querido estar disponible para su equipo. Y ahora estamos en un punto en el que la cirugía es, en realidad, su mejor opción, y esa es la dirección que vamos a tomar para tratar de aliviar esto”, señaló Green antes del final de la serie contra los Padres de San Diego.

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Polanco firmó un contrato de dos años y $40 millones el 13 de diciembre con la expectativa de que ayudara a reemplazar al ya salido Pete Alonso en la primera base, aunque la experiencia de Polanco en las Grandes Ligas en esa posición se limitaba a un solo lanzamiento con los Mariners de Seattle la temporada pasada.

Pero Polanco, quien desde 2018 tuvo seis estancias en la lista de lesionados por problemas de espalda y de la rodilla izquierda, además de distensiones en ambos isquiotibiales, se limitó a apenas dos aperturas en la primera base cuando comenzó a lidiar con bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo a inicios de abril. Con el tiempo quedó fuera de acción durante casi tres meses y bateó apenas para .127 en 23 apariciones desde que regresó el 7 de julio.

Polanco batea para .148 con dos jonrones, seis carreras impulsadas y un OPS de .431 en 145 apariciones al plato en total. Entre los jugadores con al menos 130 apariciones al plato esta temporada, solo el utility de los Seattle Mariners Leo Rivas tiene un OPS más bajo (.424).

Green señaló que a Polanco ya no le molesta la lesión del Aquiles, pero que una resonancia magnética realizada el martes no mostró mejoría en el tobillo izquierdo.

“Solo por mi observación de verlo a lo largo de los años, de verlo batear y de verlo producir, sí creo que le ha afectado mecánicamente. No creo que sea alguien que ponga excusas, así que no estoy seguro de que él siquiera lo diga. Pero sí creo que es algo que le ha impactado. Y ha intentado esforzarse, y simplemente no está ocurriendo”, señaló Green.

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Green dijo que Polanco debería estar participando en actividades de béisbol si los entrenamientos de primavera comienzan a tiempo el próximo febrero. Se espera que los dueños impongan un cierre patronal a los jugadores una vez que el convenio colectivo expire el 1 de diciembre.

El veterano de cinco años Christopher Morel, quien fue llamado de vuelta desde Triple-A Syracuse el martes, probablemente verá un aumento en su tiempo de juego como bateador designado en ausencia de Polanco.

Para reemplazar a Polanco en el roster activo, los Mets llamaron al infielder Eric Wagaman desde Syracuse. También enviaron al relevista derecho Jack Weisenburger a Syracuse y llamaron al también derecho Chance McDermott.