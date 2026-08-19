Las Gigantes de Carolina iniciarán su temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con una nueva imagen, una renovada estructura deportiva y administrativa y, además, con un mensaje que trasciende la cancha.

Por primera vez en Puerto Rico, de acuerdo a declaraciones del quinteto, una niña diseña el uniforme de un equipo profesional de baloncesto, llevando a la cancha un llamado al bienestar emocional y al empoderamiento de las nuevas generaciones.

La protagonista de esta historia es Emma Zoé Bonett Vargas, una carolinense de 11 años cuyo diseño fue seleccionado entre 85 propuestas sometidas como parte de la iniciativa “El Deporte en Colores”, creada por las Gigantes para ofrecer a niños y niñas de Carolina un espacio para expresar, a través del arte, lo que significa para ellos el deporte.

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Su propuesta obtuvo la puntuación más alta del jurado y fue seleccionada como el diseño del uniforme que utilizará el equipo en sus partidos locales.

El diseño de Emma Zoé está inspirado en la salud mental. La joven incorporó elementos como flores, un cerebro y un corazón para representar la importancia de cuidar tanto la salud física como la emocional.

“Me inspiré en la salud mental. Para hacer ejercicio, como el baloncesto, se necesita salud afuera, pero también adentro. Por eso le puse flores, un cerebro y un corazón”, explicó Bonett Vargas, quien además aspira a convertirse en arquitecta.

Bonett Vargas estuvo presente este miércoles en la conferencia de prensa del quinteto de cara a la venidera temporada.

Para las Gigantes de Carolina, el diseño es una afirmación sobre la responsabilidad que tiene el deporte profesional de convertirse en una plataforma de inspiración, participación y desarrollo para las próximas generaciones.

“Para nosotros es fundamental reconocer que, si queremos continuar desarrollando el deporte, también tenemos que utilizarlo como una plataforma para desarrollar a nuestros niños y niñas. La niñez puertorriqueña necesita referentes positivos, verse reflejados en nuestros atletas, y, además, saber que pueden ser parte de lo que ocurre dentro de una organización profesional”, expresó la apoderada del conjunto, Claudia Ramos Zorrilla.

La iniciativa también responde a una visión que busca romper con los estereotipos alrededor del deporte femenino y crear espacios donde las niñas puedan visualizarse no solamente como atletas, sino como creadoras, líderes y protagonistas.

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Desde este enfoque, la marca Reinhold Jewelers se une nuevamente a las Gigantes en esta temporada para celebrar la fuerza, la elegancia, el liderazgo y el crecimiento profesional de las atletas del BSNF, tanto dentro como fuera de la cancha.

Una nueva etapa deportiva con Jorge Rincón al frente

La franquicia incorporó como dirigente a Jorge Rincón, entrenador de amplia trayectoria y experiencia en el baloncesto, particularmente en el desarrollo y manejo del deporte femenino.

Su llegada representa uno de los principales cambios de cara a esta nueva campaña, que arranca el 12 de septiembre, para fortalecer la estructura deportiva del equipo, combinar experiencia con talento y continuar desarrollando una cultura competitiva dentro y fuera de la cancha.

“Asumo este nuevo reto con mucho entusiasmo y con el compromiso de aportar mi experiencia al crecimiento de las Gigantes de Carolina. Estamos creando una plantilla con talento y potencial, y nuestro objetivo es construir un equipo competitivo, disciplinado y unido, en el que cada jugadora pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Mi responsabilidad será brindarles las herramientas, la estructura y la confianza necesarias para que podamos crecer como equipo y afrontar cada partido con la mentalidad y el compromiso que requiere representar una institución deportiva como es Carolina”, dijo el nuevo dirigente.

A él se unen la exjugadora y nueve veces campeona con las Gigantes, Rodsán Rodríguez, y Luis Cintrón, como asistentes técnicos.

Una estructura administrativa con liderazgo femenino

Ramos Zorrilla continúa como única mujer dueña y apoderada, pero será acompañada por Verónica Llama y Carla Cortijo como coapoderadas.

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A esta estructura se integra Alberto Ramos, presidente del equipo y abogado, quien tendrá a su cargo acompañar y salvaguardar los procesos administrativos y legales de la organización, incluyendo aquellos relacionados con las jugadoras y las operaciones de la franquicia.

Su incorporación responde a la necesidad de continuar profesionalizando la estructura administrativa y garantizar que el crecimiento deportivo esté acompañado por procesos sólidos que protejan tanto al equipo como a sus atletas.

Este año, además, regresa Kelwin Vázquez, como gerente general de Las Gigantes de Carolina.