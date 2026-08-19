La Selección Nacional de Baloncesto masculina comenzará a practicar tres días antes del inicio de la segunda ronda clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, en la que enfrentará a Argentina y Uruguay con un grupo encabezado por José Alvarado.

Los boricuas partirán el 23 de agosto a Argentina. Allí entrenarán del 24 al 26 de ese mes previo a su primer juego de la ventana contra la Albiceleste el 27, informó a Primera Hora el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos.

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Al día siguiente, viajarán a Montevideo, donde se medirán a Uruguay el 31, por lo que también practicarán el 29 y 30. Aunque Stephen Thompson Jr., Jordan Cintrón, Javier Ezquerra y Arnaldo Toro son los únicos jugadores convocados en la preselección que están activos en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ramos explicó que el Equipo Nacional no puede practicar antes debido a las reglas de liberación de la FIBA.

“El periodo de liberación de las ventanas es de 10 días. Los seguros no cubren (antes de esa fecha). Si se lesiona un jugador en cualquier momento durante una práctica con la Selección fuera del periodo de liberación, no está asegurado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado”, dijo el presidente de la FBPUR a este medio.

El periodo de liberación de jugadores para la próxima ventana es del 24 de agosto al 1 de septiembre, según la FIBA. Los canasteros convocados por la FBPUR deben estar disponibles durante ese periodo y ningún equipo puede decidir por su cuenta cuándo enviarlos.

José Alvarado en una práctica con Enrique Freeman y Ethan Thompson rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

Ramos, a su vez, confirmó la participación de Alvarado para los juegos contra Argentina y Uruguay. El campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York fue anunciado como uno de los 12 jugadores que representarían a la isla frente a Canadá y Bahamas en la pasada ventana a principios de julio.

Sin embargo, se bajó del equipo a última hora tras decidir permanecer en Nueva York mientras completaba los trámites de su nuevo contrato con los Knicks. El preacuerdo por tres años y más de $14 millones no podía oficializarse hasta el 6 de julio debido a la moratoria establecida por el Convenio Colectivo de la NBA. Puerto Rico tenía programado enfrentarse a Bahamas ese mismo día, luego de sufrir una abultada derrota frente a Canadá.

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“Alvarado está confirmado que va a participar. De Alvarado ya llegaron todas las certificaciones de seguro, así que está confirmando, pero lo único seguro es la muerte. La otra vez José estaba confirmado, pero no pudo llegar”, comentó Ramos.

“Lo que no queremos es crear falsas expectativas con nadie. Por eso anunciamos siempre a última hora. Hemos aprendido en los últimos 10 años que cualquier imprevisto puede ocurrir”, abundó.

El gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, adelantó a finales de julio a Primera Hora que Alvarado estaría disponible en esta ventana después de no haber podido jugar en la anterior.

Esa misma noche, Arroyo confirmó que Jezreel “Macho” De Jesús “se ganó un espacio en el equipo” por haber cubierto la baja de Alvarado. De Jesús anotó 22 puntos en la victoria de Puerto Rico sobre Bahamas que le permitió avanzar a la segunda ronda clasificatoria.

Los otros incluidos en la preselección son Jordan Howard, André Curbelo, Ezquerra, Thompson Jr., Ethan Thompson, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Davon Reed, Ramses Meléndez, Alexander Morales, Cintrón, Isaiah Piñeiro, Chris Ortiz, Enrique Freeman, Alexander Kappos, Daniel Rivera, Christian Negrón, Tai Odiase, Devon Collier, Toro, Ysmael Romero y George Conditt IV.

La @fbpur anuncia la preselección para la próxima ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. Puerto Rico jugará contra Argentina el 27 de agosto y contra Uruguay el 31 de agosto. pic.twitter.com/JvPKHsIWhQ — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 12, 2026

Ramos se reservó los nombres de los jugadores que acompañarán a Alvarado y De Jesús en esta ventana, pero adelantó que la FBPUR anunciará este viernes a los 12 a través de sus redes sociales. Además de “Macho” De Jesús, Enrique Freeman y Ethan Thompson fueron las principales figuras de Puerto Rico en la ventana anterior.

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El presidente federativo indicó que tratarán de hacer “la mejor convocatoria posible”, así que se entiende que están gestionando la participación de ambos. Thompson estaba bajo un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA, pero decidió dar el salto a Europa y firmar con el club Partizan en Belgrado, capital de Serbia. Otro que también está en Europa es George Conditt IV, centro titular del Equipo Nacional. Conditt IV volvió este año a la Liga ACB de España al llegar a un acuerdo con el Básquet Coruña.

Puerto Rico forma parte del Grupo F junto a Canadá, Argentina, Uruguay, Bahamas y Panamá. Ocupa la cuarta posición del grupo con marca 2-4. Solo los primeros tres y el mejor cuarto lugar poncharán su boleto al Mundial en Doha, Catar.