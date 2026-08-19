Los Vaqueros de Bayamón no tienen otra opción que no sea ganar cuando reciban este miércoles la visita de los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez para el quinto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón desperdició una ventaja de 2-0 al perder los últimos dos partidos de la serie, siendo esta la primera ocasión en la que cae de manera consecutiva en las últimas dos postemporadas.

Ahora, en lugar de una barrida, se habla de un posible virazón por parte de Aguada y los Vaqueros no pueden darse el lujo de regresar al Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado con una desventaja de 3-2 ante unos Santeros que ya se creen capaces de destronarlos.

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“La presión es de los Vaqueros. No es que tenga que defender la cancha, es que estamos viendo un dominio de Aguada en los últimos dos desafíos. Los Santeros cogieron ritmo y se lo están creyendo. El momentum de la serie es de Aguada”, dijo el dirigente y comentarista Tony Ruiz a Primera Hora .

Bayamón derrotó 91-75 a Aguada en el primer juego y ganó el segundo 87-86. Sin embargo, Damian Jones, refuerzo de los campeones defensores, tomó una decisión en los momentos finales del segundo partido que pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

Jones rasgó su camiseta y la lanzó a las gradas después de ser expulsado por cometer su quinta falta personal. También golpeó la puerta del camerino visitante. Como consecuencia, el refuerzo recibió una suspensión de un partido y una multa de $1,000.

Momento en el que Damian Jones salió del segundo juego de la final del BSN tras desgarrar la camiseta de los Vaqueros. ( BSN )

Los Santeros aprovecharon su ausencia para vencer 95-93 a los Vaqueros en el siguiente encuentro. Jones regresó en el cuarto desafío, pero aun así Aguada logró empatar la serie 2-2 al imponerse 67-64.

“Bayamón no ha perdido dos juegos consecutivos como local en toda la temporada, pero Aguada hizo esto en las series contra Ponce y Arecibo. Aguada es un equipo que es atrevido y está en su momento”, señaló Ruiz.

“Los Vaqueros tienen que respetarlos y defender su cancha. Yo entiendo que el equipo que gane el quinto juego es el que más opciones tiene para lograr el campeonato”, abundó.

Problemas desde la línea de los suspiros

Si bien se ha discutido sobre los estragos que los Santeros tuvieron en la línea del tiro libre, el dirigente piensa que ahora son las dificultades de los Vaqueros en esta área del juego una de las razones principales de su sorpresiva debacle.

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Bayamón encestó apenas 18 de las 34 tiradas libres que ha tomado en los últimos dos partidos, para un pésimo 52.9 por ciento de efectividad desde la línea. Una diferencia marcada con respecto a los primeros dos desafíos, en los que los Vaqueros convirtieron 33 de sus 37 tiros libres. A esto se le suma una sequía en el perímetro.

“La diferencia de los últimos juegos ha sido de dos puntos en Bayamón y tres puntos en Aguada. Estamos hablando de dos posesiones o dos canastos de tres. Los Vaqueros tampoco están metiendo el tiro largo porque todavía no han podido anotar más de 10 triples en ninguno de los cuatro desafíos”, explicó el comentarista.

“Anotaron nueve en el primero, ocho en el segundo, nueve en el tercero y solamente cuatro en el último. La ofensiva le está pasando factura a Bayamón porque no ha sido consistente. Se presentan en el rancho de una manera y en la carretera de otra”, continuó.

Ruiz destacó también a Rigoberto Mendoza y Manny Camper como las dos figuras que impulsaron a Aguada para nivelar la serie. Mendoza, quien ha sido el referente ofensivo de los Santeros a lo largo de la temporada, anotó 16 puntos en el tercer juego y 22 en el cuarto. Camper, por su parte, añadió 15 puntos saliendo del banco en el tercer partido y 16 en el cuarto como titular.

“Camper ha sustituido el vacío que ha dejado (John) Holland, quien no ha sido consistente y ha estado totalmente desaparecido de la serie. Camper es un jugador híbrido que trae mucha energía y ha llenado ese espacio”, comentó el técnico.

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El escolta Manny Camper ha sido un acierto para los Santeros igualar la final del BSN contra los Vaqueros. ( BSN )

“El Rey del Pop” no encuentra su puntería

Jassel Pérez, por su parte, no ha tenido el mismo impacto que en las series anteriores de Bayamón debido a su inconsistencia. Y es que terminó el tercer juego como el líder ofensivo de los Vaqueros con 25 puntos, pero desapareció en el cuarto al solo agregar siete. Chris McCullough tampoco ha sido un factor diferencial, con 10 puntos en cada uno de los últimos dos partidos.

“Jassel no ha sido consistente. Tiene buenos y malos juegos. Chris McCullough tiene solo un buen juego a lo largo de una serie porque en los demás se desaparece. Esa consistencia no ha estado”, sostuvo Ruiz.

“Tú puedes defender como el mejor equipo del mundo, pero llega un momento dado que tu ofensiva tiene que fluir. A Bayamón le pasa factura que a veces pasa tres y cuatro minutos sin anotar y es imposible ganar de esa manera”.

“Cuando tienes la bola en el clutch, Jassel es quien ha tomado los últimos tiros y lamentablemente no ha sido efectivo porque pretende meterla de tres, pero no la está metiendo. No sé por qué sigue insistiendo en el tiro de tres”, agregó.

El apodado “Rey del Pop” convirtió apenas seis de sus 32 intentos desde larga distancia para una pobre efectividad de 18.8 por ciento. Pérez encestó el 46.2 por ciento de sus tiros de tres en la temporada regular. Su puntería deberá mejorar si los Vaqueros quieren regresar al oeste con una ventaja de 3-2 en la final.