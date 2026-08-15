Aguada. Iván Gandía no figura en la lista de jugadores convocados a la Preselección Nacional para la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, a pesar de ser uno de los mejores armadores nativos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Canasteros que juegan su misma posición, como José Alvarado, Jordan Howard, Jezreel “Macho” De Jesús, André Curbelo y Javier Ezquerra, sí aparecen en el listado publicado el miércoles por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). El seleccionado patrio enfrenta a Argentina el 27 de agosto y a Uruguay el 31 de agosto.

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La @fbpur anuncia la preselección para la próxima ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. Puerto Rico jugará contra Argentina el 27 de agosto y contra Uruguay el 31 de agosto. pic.twitter.com/JvPKHsIWhQ — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 12, 2026

Gandía, aunque cuenta con más experiencia que algunos de los jugadores antes mencionados, no tiene reparos con el organismo por no haber sido convocado. Al contrario, aseguró que seguirá diciéndole que sí a Puerto Rico cada vez que el programa nacional lo necesite para alguno de sus compromisos.

“Yo sigo trabajando. Ellos saben que yo soy nacido y criado aquí. Yo crecí viendo a la Selección y a Carlos (Arroyo), Eddie (Casiano) y Larry (Ayuso). Eso para mí siempre va a ser un honor. Nunca le he dicho que no a la Selección y siempre voy a estar apoyando a los muchachos que estén”, dijo Gandía en un aparte con la prensa.

El base de los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue convocado para la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, luego de que Tremont Waters sufriera un desgarro del tendón de Aquiles que lo dejó fuera por un año.

Meses después, también fue llamado a última hora por la FBPUR. Esta vez, porque André Curbelo había sido recluido en el Hospital Pavía por apendicitis la noche antes de un juego de exhibición contra República Dominicana previo al AmeriCup.

“Esa siempre ha sido la posición grande aquí en Puerto Rico, pero no tengo nada de molestia ni rencor. Ellos saben que yo hago el trabajo y diré que sí, sin importar cuándo me llamen. Jugar para Puerto Rico está brutal y no estoy para nada frustrado”, comentó el jugador.

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Gandía, de 28 años y 6’1” de estatura, promedió 10.5 puntos, 3.3 asistencias y 1.8 rebotes por partido en la temporada regular. También ayudó a Aguada a clasificar a su primera final del BSN desde el 2019 al elevar su juego con una media de 15.1 puntos, 5.6 asistencias y 3.2 rebotes.

Sin embargo, contó que ha estado lidiando con problemas en la rodilla, por lo que desconoce si jugará en el exterior durante la temporada muerta. Esto también podría complicar su participación con el Equipo Nacional. Gandía se sometió antes del torneo a una artroscopia, una técnica quirúrgica para limpiar una de sus rodillas. Como consecuencia, sobrecargó la otra en el transcurso de la campaña.

“Recuperándome de mi operación con esta, sobrecompensé mucho con la otra y estoy casi seguro de que tengo que hacerme el mismo procedimiento en la otra. Obviamente, será cuando terminé aquí”, compartió el armador.

Es solo para sentirme mejor. Esta pierna (la que ya se operó) está como coco. La otra, como sobrecompensé tanto queriendo jugar, tengo exactamente los mismos síntomas, pero puedo seguir jugando porque no tengo ningún ligamento o menisco alterado”, abundó.

Gandía y los Santeros visitaron esta noche a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer juego de la final del BSN.