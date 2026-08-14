Aguada. Los Santeros de Aguada deben haber tenido el jueves una sesión bastante larga para practicar sus tiros libres, luego de fallar 10 de sus 23 tiros libres en el segundo juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Vaqueros de Bayamón.

Su incapacidad de anotar desde la línea de los suspiros les costó el triunfo y Bayamón salió victorioso 87-86 del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado para tomar una ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la llamada “liga más dura”.

“Mañana practicamos muchas cosas, entre ellas, los tiros libres”, dijo el dirigente de Aguada, Rafael “Pachy” Cruz, con una sonrisa en su rostro minutos después del revés.

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“Nada, es enfoque. Es concentrarnos. Son cosas difíciles de hacer, pero es parte de. Tenemos 40 minutos y yo creo que debemos aceptarlo de una manera colectiva para luchar como hemos hecho hasta aquí”, continuó.

Joel Soriano, Jacob Wiley y Robiel Morales fueron los responsables de las 10 tiradas libres erradas por los Santeros la noche del miércoles: Soriano falló seis, incluidos cinco en el cuarto parcial; Wiley, tres; y Morales, una.

Cruz compartió que el refuerzo dominicano tiene varios puntos de sutura en uno de los dedos de su mano debido a un incidente durante el sexto partido de la final de la Conferencia B contra los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens. El dirigente desconoce si la herida está afectando su puntería desde la línea de tiros libres.

Joel Soriano firmó un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes en el segundo juego de la final del BSN, pero falló seis de sus nueve intentos desde la línea del tiro libre. ( BSN / Edgardo Medina )

Por su parte, Iván Gandía, capitán del conjunto aguadeño, asumió la derrota como una responsabilidad colectiva, consciente de que tuvieron a los Vaqueros contra las cuerdas durante la primera mitad del encuentro.

“Es difícil, pero sabemos que la serie no se ha acabado todavía. Es complicado ganar sin hacer los detalles pequeños que se necesitan para ganar, pero el viernes tenemos otra oportunidad. Fallamos 10 tiros libres y perdimos por un punto”, comentó Gandía.

“Ellos subieron la energía y nosotros matcheamos, pero el rebote en los segundos finales fue el último clavo. Es frustrante porque nosotros sabemos que cuando jugamos nuestro estilo de juego matcheamos superbién con ellos, pero no podemos dejar los detallitos pequeños”, abundó.

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El armador de los Santeros hizo referencia a cuando atrapó Renaldo Balkman el balón después de un triple fallido de Jassel Pérez cuando restaban 26 segundos en el reloj. Balkman, de 42 años, encestó entonces un tiro debajo del aro que le dio a Bayamón la ventaja definitiva tras una sequía ofensiva que duró más de cinco minutos.

En busca del jaque

Los Vaqueros ahora están en una mejor posición que en la pasada final del BSN, cuando permitieron que los Leones empataran la serie 1-1 tras caer en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens. Esta vez, Bayamón robó en la carretera y tiene la oportunidad de colocar en jaque a Aguada con otro triunfo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Pero, como el veterano de mil batallas que es, Javier Mojica entiende que los Santeros viajarán al rancho desesperados por conseguir su primera victoria en la final, por lo que advirtió que los Vaqueros deben prepararse para lo peor.

“Ellos son peligrosos. Es un equipo que sabe que es vida o muerte para ellos el viernes. Irán con todo y tenemos que entender eso. Vamos a estar preparados para eso. Saldremos con mucha intensidad para dejarles saber que en el rancho no. Vamos a hacer todo lo posible para proteger nuestra cancha”, comentó Mojica.

La única derrota que Bayamón ha sufrido como local en las últimas dos postemporadas fue el primer partido de la semifinal de la Conferencia A contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas a principios de julio. Allí, los campeones defensores promedian 93.8 puntos por juego en estos playoffs y exhiben una sofocante defensa —la mejor del torneo— que limita a sus rivales a 78.2 puntos por partido.

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“Sabemos que es difícil ganar en Bayamón, pero todo ha sido difícil. Llegar hasta donde estamos ha sido difícil. Yo lo veo como un reto más. Darnos esa oportunidad por 40 minutos. Simplemente competir, subir el nivel colectivamente y, al final de los 40 minutos, miramos el marcador. De esa manera es que este equipo ha logrado competir, como dice el eslogan, ‘a pico y a pala’”, opinó Cruz.

Si Aguada pierde el viernes, Bayamón tomaría una ventaja de 3-0 que sería difícil de remontar y tendría el domingo la oportunidad de ganar su decimoctavo campeonato con una barrida. En los últimos 26 años, solo cuatro series de campeonato han terminado 4-0: Bayamón sobre Quebradillas en 2020, Arecibo sobre Bayamón en 2005, Santurce sobre Ponce en 2003 y Santurce sobre Bayamón en 2001. Estos datos fueron provistos por el historiador Luis Modestti.

Damian Jones lanza su camiseta a las gradas tras ser expulsado del segundo juego de la final del BSN. ( BSN )

Los Santeros, en cambio, ahora tienen una mayor posibilidad de evitar que Bayamón tome ventaja de 3-0 en la serie, luego de que el BSN le impusiera a Damian Jones una suspensión de un juego por romper y lanzar su camiseta a las gradas tras cometer anoche su quinta falta personal. Jones también golpeó la puerta del camerino visitante del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado. Así las cosas, los Vaqueros tendrán solo dos de sus tres refuerzos disponibles, pues la sanción no es apelable.