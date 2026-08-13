El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, informó el jueves a Primera Hora que el refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Damian Jones, recibió una suspensión de un partido y una multa de $1,000 por su conducta en el segundo juego de la final, celebrado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Cuando restaban 49 segundos del partido entre los Vaqueros y los Santeros de Aguada, Jones cometió su quinta falta personal sobre Joel Soriano y fue expulsado del encuentro. En medio de la frustración, el importado estadounidense rompió su camiseta y la lanzó a las gradas mientras salía del tabloncillo. También golpeó la puerta del camerino visitante.

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Sin embargo, los árbitros no le señalaron una falta técnica por la acción, que pudo haber sido interpretada como una infracción de ese tipo. De haber sucedido esto, los Santeros habrían cobrado los tiros libres y mantenido la posesión del balón.

#BSNPR | 🎥 El importado Damian Jones de los Vaqueros de Bayamón se rompió el uniforme, lo tiró al público y golpeó una puerta tras salir del partido con la quinta falta personal en los minutos finales del segundo partido. pic.twitter.com/RvprXowCUQ — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) August 13, 2026

Bayamón salió victorioso de Aguada con un cerrado marcador de 87-86 para tomar una ventaja de 2-0 en la final del BSN. El segundo juego será este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde los Vaqueros solo han perdido un partido de postemporada en los últimos dos años.

“Reconozco que mi reacción al final del partido de anoche fue inapropiada. Mis acciones no me representan como persona ni como profesional. Mis más sinceras disculpas a nuestros fanáticos, la franquicia y todos mis compañeros de equipo”, expresó Jones a través de un comunicado de prensa de los Vaqueros.

Damian Jones lanza su camiseta a las gradas tras ser expulsado del segundo juego de la final del BSN. ( BSN )

Más temprano, los campeones defensores anunciaron que impusieron una sanción interna a Jones. Este medio contactó a la gerencia de Bayamón para conocer cuál fue el castigo, pero una portavoz del equipo indicó que se trataba de “información interna” y no ofreció detalles al respecto.

Por lo tanto, los Vaqueros deberán jugar el viernes con solo dos refuerzos en sus filas, ya que no podrán hacer cambios hasta que Jones cumpla su partido de suspensión. La sanción, además, no es apelable.

El dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, había descartado hace unas semanas realizar cambios de importados en esta etapa del torneo, luego de contemplar contar con JaCorey Williams en la final de la Conferencia A.