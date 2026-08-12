A nueve años de ser nombrado Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Gary Browne demostró el domingo que todavía puede jugar al nivel de sus días con los Atléticos de San Germán.

Browne anotó 22 puntos y repartió cinco asistencias para liderar la ofensiva de los Vaqueros de Bayamón en la victoria 91-75 sobre los Santeros de Aguada en el primer juego de la gran final, celebrado en el Coliseo Rubén Rodríguez.

La actuación no sorprendió a nadie. El canastero, de 33 años, es considerado uno de los mejores armadores de la llamada “liga más dura” en la actualidad. Sin embargo, no todas las noches asume este rol protagónico.

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De hecho, el pasado domingo y el cuarto juego de la final de la Conferencia A ante los Criollos de Caguas fueron las únicas dos ocasiones en las que Browne ha superado los 20 puntos en lo que va de la postemporada.

Terminó aquella noche del 30 de julio con 29 puntos y seis asistencias en la derrota 111-97 frente a los Criollos en el Coliseo Roger Mendoza. Esto no es una casualidad, sino parte del rol que el dirigente Christian Dalmau le asignó desde que llegó a Bayamón.

“Yo pienso que una de mis virtudes es adaptarme al equipo que tengamos. Si el equipo necesita que yo defienda, rebotee o cree para mis compañeros, yo estoy dispuesto a eso, y tener la confianza de Christian ayuda mucho a que yo pueda elevar mi juego”, dijo Browne a Primera Hora .

“Para mí, hacer ese cambio de mentalidad es fácil, pero pienso que no todo el mundo tiene esa virtud y por eso es que, a veces, tú ves muchos jugadores brincando de equipo. Hay muchos que están dispuestos a ganar a su manera y hay otros que están dispuestos a ganar de cualquier manera”, continuó.

El armador nacido en Trujillo Alto promedió esta temporada 10.2 puntos, 4.2 rebotes y 7.0 asistencias por juego, números similares a los que registró en su primera campaña con los Vaqueros. Browne fue enviado a Bayamón en 2024 mediante un cambio con los Mets de Guaynabo por el cubano Ysmael Romero y Jahvari Josiah.

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Los Vaqueros también recibieron en el traspaso a E.J. Crawford, Brandon Boyd, los derechos del refuerzo DeMarcus Cousins y tres turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso. De todos ellos, Browne es el único que sigue vistiendo el uniforme de los campeones defensores, aunque en esa campaña no vio acción por una lesión en la rodilla.

Pero en su primer año jugando bajo las luces del Coliseo Rubén Rodríguez, pasó a un segundo plano entre las opciones ofensivas de Bayamón tras las firmas de los importados Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Finalizó el torneo con una media de 9.7 puntos por partido, su cifra más baja en los nueve años que lleva en el BSN.

Browne ganó esa temporada su primer campeonato como jugador profesional después de superar múltiples situaciones que pusieron en riesgo su carrera. Hoy, además de estar saludable, goza de la confianza de Dalmau, a quien le guarda una profunda admiración dentro y fuera del tabloncillo.

Gary Browne, Javier Mojica y Luis "Pelacoco" Hernández celebran con el campeonato del BSN tras el triunfo de los Vaqueros de Bayamón sobre los Leones de Ponce. ( BSN / José Santana )

“Christian sabe que yo voy a hacer cualquier cosa por ganar, así que él lo deja ahí. Si hay unos errores que hay que arreglar, él me los menciona, pero yo no tengo ningún problema porque Christian es una leyenda. Tenerlo al lado mío es una bendición”, comentó el base.

“Yo quiero mucho a Christian por la manera en que él ve el juego y la vida. Yo aprecio mucho su amistad y que haya podido ganar con él también. He tenido muchos dirigentes que quiero mucho, pero con Christian gané profesionalmente, así que siempre va a ser mi dirigente favorito”, abundó.

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También defiende a los caballos

Bajo un rol más de distribuidor en una plantilla que incluye a figuras como Jassel Pérez, Damian Jones, Stephen Thompson Jr. y Javier Mojica, Browne también ha asumido la tarea de defender al mejor jugador del equipo contrario en las primeras dos rondas de la postemporada.

Fue el encargado de perseguir a Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, en la semifinal de la Conferencia A y luego a Travis Trice, de los Criollos, en la final de la Conferencia A. Waters se vio limitado a 16.6 puntos por juego; y Trice, a 20.5. Ahora le toca defender en la gran final a Iván Gandía, quien anotó solo 12 puntos el domingo.

“No lo veo tanto como que me toca defenderlos porque ellos me tienen que defender a mí también. Siempre los veo como otro competidor. Nunca subestimo al rival sin importar quién sea el armador del equipo, ya sea Travis Trice o cualquier otro jugador”, aseguró el canastero.

Gary Browne defiende Iván Gandía en el primer juego de la final del BSN entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada. ( BSN )

Browne y los Vaqueros visitarán esta noche a Aguada en el segundo partido de la gran final en busca de regresar a Bayamón con una ventaja de 2-0. El juego comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitido a través de Telemundo y las plataformas digitales del BSN.