Los Vaqueros de Bayamón arrancaron con fuerza la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al superar el domingo, 91-75, a los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Con este resultado, Bayamón protegió su cancha local y tomó una ventaja de 1-0 en la final. El segundo partido será el miércoles en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Gary Browne encabezó la ofensiva de los Vaqueros con 22 puntos y cinco asistencias. Damian Jones dominó la pintura con un doble-doble de 20 unidades y 15 rebotes, Jassel Pérez añadió 16 tantos y Stephen Thompson Jr. aportó 10.

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Por los Santeros, Rigoberto Mendoza y Matthew Lee anotaron 13 puntos cada uno. Iván Gandía añadió 12, Joel Soriano aportó 11 y Jacob Wiley terminó con 10.

Con una férrea defensa, Bayamón dominó desde los inicios del partido y nunca perdieron la ventaja. Los locales dominaron el primer parcial 23-13 y mantuvieron el control durante el segundo periodo, que también ganaron 22-15, para marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 45-28.

Los Santeros reaccionaron después del medio tiempo y se llevaron el tercer parcial 22-19, pero los campeones defensores conservaron una diferencia de 14 puntos, 64-50, al entrar a los últimos diez minutos.

Bayamón no permitió que Aguada amenazara seriamente su ventaja durante el periodo final. Los Vaqueros ganaron el cuarto parcial 27-25 para completar la victoria y apuntarse el primer capítulo de la serie por el campeonato.

La ventaja de los Vaqueros llegó hasta los 20 puntos durante el encuentro. Bayamón hizo daño cerca del canasto al producir 42 puntos en la pintura y lanzó para un 48% de campo, en comparación con un 39% de los Santeros.